První polovina tohoto týdne bude v Česku slunečná a postupně se oteplí. Ve středu mohou nejvyšší odpolední teploty přesáhnout třicet stupňů Celsia. Čtvrtek přinese ochlazení a přechodně déšť, ojediněle i bouřky. Víkend by měl být opět slunečný, denní maxima se už ovšem zřejmě nedostanou nad 25 stupňů, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Po tropické středě se ochladí, víkend ale bude slunečný
Od pondělí do středy bude v Česku převažovat jasná či polojasná obloha. Přes střední Evropu se bude k východu přesouvat tlaková výše, za kterou bude proudit teplý vzduch od jihu až jihozápadu. To se projeví v rostoucích teplotách.
Zatímco v pondělí budou odpolední maxima mezi 22 až 26 stupni, v úterý to bude o dva stupně více. „Připravte se ale místy na chladná rána, v údolích mohou teploty klesat v dalších dnech i pod deset stupňů Celsia,“ upozornili meteorologové.
Ve středu mohou maxima těsně dosáhnout 31 stupňů Celsia. „Do středy bude také docela dlouhý sluneční svit,“ sdělila meteoroložka ČT Taťána Míková, podle níž může trvat i dvanáct až čtrnáct hodin denně.
Ve čtvrtek se počasí změní. Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku mohou být srážky i trvalejší. Nejvyšší denní teploty klesnou v porovnání se středou přibližně o pět stupňů. „Na jižní Moravě by mělo pršet docela výrazně. Projeví se to i v teplotách, protože tam budou třeba jen kolem osmnácti stupňů, zatímco na území, kde nebude pršet celý den, se mohou dostat i na 22 nebo 23 stupňů,“ upřesnila Míková, vydatněji pršet bude podle ní zejména na jihu země.
„Od pátku a na víkend by mělo opět převládnout docela slunečné počasí jen s malou možností deště,“ uvedli meteorologové. Tropické teploty z poloviny týdne už se ale nevrátí, odpolední maxima budou v sobotu a v neděli nejčastěji kolem 22 stupňů Celsia.