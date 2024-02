Hladiny řek po vydatných deštích v neděli opadnou, předpovídají meteorologové

Vzedmuté hladiny některých tuzemských řek by měly do nedělního poledne opadnout. Vyplývá to z aktualizované výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na první povodňový stupeň tak klesne hladina Labe na dolním a částečně i středním toku, meteorologové zároveň zrušili varování před povodňovými jevy v povodí horního Labe. Zvýšená hladina Moravy v Olomouckém kraji má zčásti opadnout v sobotu, v neděli pak úplně.