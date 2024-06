Česko má za sebou první letošní tropickou noc. Bylo i 23 stupňů

Velká oblačnost s deštěm by se měla odpoledne objevovat i na dalších místech Česka. „Kde všude bude platit výstraha před silnými bouřkami, budeme ještě upřesňovat během dnešního (středečního) dopoledne, kdy bude pravděpodobně výstraha vydána,“ dodala Odstrčilová. V silných bouřkách by se mohly objevovat i kroupy.

Víkendové ochlazení

„Ve čtvrtek se maximální teploty budou pohybovat kolem letních 25 stupňů, ale v pátek znovu zesílí příliv teplého vzduchu od jihu a maxima se znovu dostanou i nad 30 stupňů Celsia,“ uvedli meteorologové.

O víkendu se ochladí. „Sobota by měla být přes den poměrně slunečná, ale hodně deštivá bude noc na sobotu a sobotní ráno, pak také sobotní večer, kdy by mělo opět od západu mraků přibývat. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, v noci bude teplo – 19 až 15 stupňů, na západě až třináct. Neděle bude docela deštivá, pršet by mělo na většině území,“ uvedla Odstrčilová. Odpolední teploty by měly být jen kolem dvaceti stupňů.