SOUHRN: Zásadní události úterý 30. července

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla meziročně o 0,4 procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt vyšší o 0,3 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Vývoj mírně zaostal za odhady analytiků, kteří čekali vyšší růst.

Izrael vpodvečer uskutečnil vzdušný úder na jižním předměstí Bejrútu, jehož cílem byl vysoce postavený velitel libanonského hnutí Hizballáh zodpovědný za sobotní útok na Golanských výšinách. Oznámila to podle tiskových agentur izraelská armáda. Podle bezpečnostního zdroje Reuters je osud velitele zatím neznámý.

Prezident Petr Pavel udělil čtyři milosti, své první od nástupu do úřadu loni v březnu. Týkají se dvou matek s nezletilými dětmi, cizince dlouhodobě pobývajícího a pracujícího v Česku a českého občana, který byl v zahraničí odsouzený k sedmadvacetiletému trestu odnětí svobody za pašování drog. Informoval o tom odbor komunikace prezidentské kanceláře.

Slovenský soud vzal do vydávací vazby českého občana Pavla Zítka a rozhodl, že ho na základě zatykače okresního soudu v Chomutově vydá do Česka. Vyplývá to z vyjádření mluvčí krajského soudu v Nitře Leny Kiradžievové. Zítko čelí v Česku obžalobě z trestného činu šíření poplašné zprávy. Proti verdiktu slovenského soudu podal podle mluvčí stížnost.