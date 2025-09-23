Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 23. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události úterý 23. září
Rusko musí přestat s narušováním evropského vzdušného prostoru, uvedlo NATO
Rusko nese plnou zodpovědnost za nedávná narušení evropského vzdušného prostoru, uvedla Severoatlantická aliance. Podle NATO takové chování ohrožuje životy, vyostřuje situaci, a proto musí přestat. Velvyslanci členských zemí Aliance se setkali v Bruselu a společně s novým vrchním velitelem spojeneckých sil v Evropě (SACEUR) Alexusem Grynkewichem z USA řešili páteční narušení estonského vzdušného prostoru ruskými stíhačkami.
Vaše země jdou do pekla, prohlásil Trump směrem k Evropě
V New Yorku v úterý odpoledne SELČ začala všeobecná rozprava 80. zasedání Valného shromáždění OSN, ve které jako jeden z prvních s velmi očekávaným projevem vystupuje americký prezident Donald Trump. Ten mimo jiné řekl, že ukončil sedm válek, přičemž OSN „mu vůbec nepomohla, ani pomoc nenabídla“. Vyzval také k okamžitému ukončení války v Gaze. Rada bezpečnosti OSN později bude jednat právě o izraelsko-palestinské a rusko-ukrajinské válce.
Finance za obchodní příležitosti, popsal Kos z Dozimetru vztah k STAN a TOP 09
Podnikatel Pavel Kos obžalovaný v kauze Dozimetr v úterý u hlavního líčení uvedl, že finančně podporoval hnutí STAN před volbami v roce 2022. Peníze, které mu poskytl, však podle něj nepocházely z trestné činnosti. Podpora se mu ale podle jeho výpovědi vrátila v podobě obchodních příležitostí. Zmínil i finanční podporu pro TOP 09. Kos v pondělí uznal vinu z korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP).
Pilot měl zkušenosti, říká policie k dronům nad letištěm v Kodani
Dánská policie nemá indicie, že by spolu souvisely dronové incidenty na letištích v Kodani a Oslu. V Kodani drony, zřejmě ovládané kýmsi s dostatečnými zkušenostmi, přiletěly z různých směrů, uvedli podle agentury Reuters představitelé dánské policie. Zatím není jasné, kdo drony poslal, vyšetřování pokračuje. Norská policie sdělila, že je v kontaktu s dánskými kolegy, podrobnosti o incidentu v Oslu však zatím nezveřejnila.
Paracetamol je bezpečný, vzkazují vědci Trumpovi
Experti z více zemí a různých institucí uklidňují veřejnost, že paracetamol není zdravotní hrozbou. Prezident USA Donald Trump totiž v pondělí oznámil, že vědci z ministerstva zdravotnictví měli najít viníka růstu případů autismu v USA, což má být údajně právě tento široce rozšířený lék používaný proti bolesti a teplotě.
Státní zástupce obžaloval mladistvého z vraždy prodavaček v Hradci Králové
Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové podalo obžalobu v případě vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové, kterou spáchal mladistvý. K činu se přiznal. Vzhledem k nízkému věku mu za dvojnásobnou vraždu hrozí maximálně deset let vězení, řekl mluvčí krajského státního zastupitelství Pavel Bužga.
Česko má první kvantový počítač. Spustili ho v Ostravě
Národní superpočítačové centrum získalo první kvantový počítač v Česku. Bude umístěný v centru IT4Innovations při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě.