SOUHRN: Zásadní události středy 7. srpna

V kauze machinací s tendry je obviněno celkem čtrnáct lidí a pět firem, část z nich z několika zločinů. Mezi obviněnými je i primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO), kterému by v případě uznání viny hrozilo až dvanáct let vězení. Obviněni jsou také ředitelka Zooparku Chomutov Věra Fryčová, ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libor Tačner nebo jednatel jirkovské firmy Rocknet Ladislav Šmucr, řekla náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová. Některé obviněné policie stíhá na svobodě, mezi nimi zřejmě i ředitele chomutovské městské policie Tomáše Doudu.

Výbor hnutí ANO rozhodl o stažení chomutovského primátora Marka Hrabáče z kandidátky v Ústeckém kraji pro krajské volby. Už dříve záměr avizoval předseda hnutí Andrej Babiš, chce také, aby Hrabáč skončil v ANO. Primátor byl obviněn kvůli machinaci s tendry, v případě uznání viny mu hrozí až dvanáct let vězení.

Ukrajinské jednotky v úterý pronikly do ruské Kurské oblasti a obsadily tři vesnice, píše nezávislý server Meduza s odkazem na telegramový kanál Rybar, který je blízký ruské armádě. Analytický vojenský web DeepState zveřejnil snímky zničeného vrtulníku a dvou tanků v ruském regionu sousedícím s Ukrajinou. Podle ruského ministerstva obrany boje pokračovaly i přes noc, místní úřady doporučily obyvatelům omezit pohyb. Šéf Kremlu Vladimir Putin obvinil Kyjev z rozsáhlé provokace. Zprávy nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Kyjev dění v pohraničí zatím nekomentoval.

Krajskými zastupiteli chce letos být přes 8280 kandidátů. Je to méně než při minulých volbách před čtyřmi lety, kdy jich bylo na 9730. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad. Na jedno z 675 míst krajských zastupitelů připadá v průměru více než dvanáct adeptů, při minulých volbách jich bylo čtrnáct až patnáct. Kandidáty na senátory, jichž je 169, letos podle dat ČSÚ podobně jako při předchozích volbách před šesti lety nominovaly čtyři desítky stran a hnutí.

Pražský městský soud uložil Rusovi Alexandru Frančettimu pět let vězení za založení organizované zločinecké skupiny, která se v roce 2014 podílela na anexi Krymu. Součástí trestu je i vyhoštění z Česka na deset let. Verdikt není pravomocný, státní zástupce pro muže žádal desetileté odnětí svobody a vyhoštění na neurčitou dobu. Frančetti se středečního jednání nezúčastnil. Po předchozím propuštění z české vazby totiž odcestoval do vlasti a nyní je stíhaný jako uprchlý.