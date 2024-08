PŘEHLEDNĚ: Podívejte se, kdo u vás kandiduje do Senátu

První kolo senátních voleb se koná v pátek 20. září od 14:00 do 22:00 a v sobotu 21. září od 8:00 do 14:00 hodin ve třetině volebních obvodů. Pokud některý z kandidátů získá v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, získá senátorský mandát. Pokud ne, bude se o týden později ve stejných časech konat druhé kolo, do kterého postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z kola prvního.