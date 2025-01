SOUHRN: Zásadní události středy 29. ledna

Starobní důchodci zůstanou bez státního příspěvku k penzijnímu spoření. Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh poslanců ANO na zrušení právní úpravy, která od loňského července vyplácení zastavila u lidí pobírajících starobní důchod. Návrh se týkal konkrétně státních příspěvků k penzijnímu připojištění a doplňkovému penzijnímu spoření. „ÚS dal za pravdu vládě, to je třeba respektovat,“ sdělila za poslance ANO Alena Schillerová.

Kabinet schválil návrh zákona s povinným příspěvkem zaměstnavatelů do spoření na stáří místo možnosti dřívější penze, který předložili vládní poslanci. Na tiskové konferenci to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Autoři navrhují, aby sněmovna schválila předlohu zrychleně a změny začaly platit od července. Odbory i organizace zaměstnavatelů s normou i způsobem její přípravy nesouhlasí.

Kvůli očkování proti covidu-19 v tehdejším očkovacím centru na Národním fotbalovém stadionu v Bratislavě si policie předvolala k výslechu lékaře a poslance Slobody a Solidarity Tomáše Szalaye. Reagovala na trestní oznámení lékaře Petera Liptáka. Szalay je podezřelý z údajného obecného ohrožení a hrozí mu 25 let vězení až doživotí.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio rozšířil výjimky týkající se rozsáhlého zmrazení zahraničí pomoci Spojených států, informovaly v noci na středu světové agentury. Washington bude alespoň dočasně nadále financovat humanitární programy, které poskytují život zachraňující léky, zdravotnické služby, potraviny nebo přístřeší. Nový americký prezident Donald Trump rovněž podepsal exekutivní příkaz omezující federální podporu změn pohlaví u lidí mladších 19 let. Nová administrativa zároveň nabídla civilním federálním pracovníkům odstupné, pokud sami odejdou ze zaměstnání. Jde o součást plánů na zeštíhlení federálních úřadů.





Při snaze dostat se přes Česko do dalších zemí Evropské unie zadržela loni policie 420 běženců. Meziročně je to pokles o 4322 lidí, tedy o zhruba 91 procent. Lidí, kteří v tuzemsku pobývali nelegálně, policisté loni zjistili 9461. Oproti předchozímu roku je to o 4437 méně.