SOUHRN: Zásadní události soboty 14. února


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 14. února 2026.

Osud USA je propojen s Evropou, řekl Rubio na Mnichovské bezpečnostní konferenci

Evropa a Spojené státy patří k sobě, uvedl v projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci šéf americké diplomacie Marco Rubio. Zdůraznil, že USA chtějí posílit ekonomiku, ochránit lépe hranice a potřebují silné spojence. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval evropským lídrům za podporu. Český prezident Petr Pavel se na okraj konference zúčastnil diskuze o Ukrajině.

Více k tématu
Osud USA je propojen s Evropou, řekl Rubio v Mnichově
Americký ministr zahraničí Marco Rubio na konferenci v Mnichově


Putin chce na Ukrajině zopakovat Mnichov 1938, řekl Zelenskyj

Ruský vládce Vladimir Putin doufá, že by mohl zopakovat Mnichov 1938 a získat část Ukrajiny, stejně jako Adolf Hitler získal část Československa, prohlásil na Mnichovské bezpečnostní konferenci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina si válku nevybrala a není možné, aby současná situace trvala napořád, zdůraznil. „Ukrajinci jsou lidé, ne terminátoři,“ podotkl Zelenskyj s tím, že Kyjev a Evropa potřebují silné bezpečnostní garance.

Více k tématu
Putin chce na Ukrajině zopakovat Mnichov 1938, řekl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na konferenci v Mnichově


Proti íránskému režimu demonstrovalo v Mnichově na 200 tisíc lidí

Téměř dvě stě tisíc lidí přišlo podle bavorské policie na mnichovskou demonstraci proti íránskému režimu. Protest se konal na okraj Mnichovské bezpečnostní konference, na níž vystoupil i syn posledního íránského šáha a jedna z nejvýraznějších postav íránského exilu Rezá Pahlaví. Lidé na demonstraci provolávali hesla na jeho podporu.

Více k tématu
Proti íránskému režimu demonstrovalo v Mnichově na 200 tisíc lidí
Demonstrace proti íránskému režimu v Mnichově


Pět evropských zemí viní Kreml z otravy ruského opozičníka Navalného

Pět evropských zemí v čele s Británií podle tiskových agentur tvrdí, že ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj byl před dvěma lety v ruské věznici otráven smrtícím jedem. Nezemřel tedy přirozenou smrtí, jak prohlašuje Kreml. Navalného smrt způsobil podle těchto zemí ruský stát.

Více k tématu
Pět evropských zemí viní Kreml z otravy ruského opozičníka Navalného
Lidé před ruskou ambasádou ve Varšavě po smrti ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného, 16. února 2024


Orbán by po volbách chtěl zesílit tlak na občanskou společnost, média a justici

Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že pokud vyhraje v dubnových parlamentních volbách, vymýtí podle něj Bruselem podplacené soudce, novináře, politiky a nevládní organizace, které označil za pseudoobčanské, píše agentura AFP. Orbánova strana Fidesz podle předvolebních průzkumů zaostává za opoziční stranou Tisza. Orbán zároveň uvedl, že skutečným nebezpečím není Rusko, ale právě Brusel. Kvůli nedodržování zásad právního státu se Maďarsko už dříve dostalo do sporu s Evropskou komisí.

Více k tématu
Orbán by po volbách chtěl zesílit tlak na občanskou společnost, média a justici
Maďarský premiér Viktor Orbán


Venezuela propustila další politické vězně

Venezuelské úřady v sobotu propustily dalších sedmnáct politických vězňů, a to v rámci nedávno představeného zákona o amnestii. Očekávalo se, že parlament zákon schválí již ve čtvrtek, ale kvůli sporu provládních a opozičních poslanců se tak nestalo, uvedla agentura AFP. Veškerá propuštění na svobodu jsou proto podmínečná. Opoziční strana Vente Venezuela později podle agentury Reuters potvrdila, že úřady propustily deset mužů a sedm žen.

Více k tématu
Venezuela propustila další politické vězně, na zákon o amnestii se ale dál čeká
Protest proti odložení projednávání zákona o amnestii ve Venezuele


Mývalové na hranici Prahy. Brzy jich bude ještě víc, říká přírodovědec

Mývalové se podle přírodovědecké organizace Alka Wildlife poprvé dostali k hranicím Prahy. Fotopast jednoho zachytila pouhé dva kilometry od metropole, k níž se blíží údolím Berounky. Český přírodovědec Jan Cukor označuje za vysoce pravděpodobné, že se mýval bude na našem území dále šířit.

Více k tématu
Mývalové na hranici Prahy. Brzy jich bude ještě víc, říká přírodovědec
Mýval

Výběr redakce

Česko nesmí být černý pasažér, řekl k výdajům na obranu Pavel

Česko nesmí být černý pasažér, řekl k výdajům na obranu Pavel

před 48 mminutami
Osud USA je propojen s Evropou, řekl Rubio v Mnichově

Osud USA je propojen s Evropou, řekl Rubio v Mnichově

07:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Pět evropských zemí viní Kreml z otravy ruského opozičníka Navalného

Pět evropských zemí viní Kreml z otravy ruského opozičníka Navalného

před 2 hhodinami
Proti íránskému režimu demonstrovalo v Mnichově na 200 tisíc lidí

Proti íránskému režimu demonstrovalo v Mnichově na 200 tisíc lidí

před 3 hhodinami
Orbán by po volbách chtěl zesílit tlak na občanskou společnost, média a justici

Orbán by po volbách chtěl zesílit tlak na občanskou společnost, média a justici

15:23Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Británie vyšle válečné lodě a stíhačky do Arktidy

Británie vyšle válečné lodě a stíhačky do Arktidy

před 3 hhodinami
Trump hodlá zavést volební reformu i bez souhlasu Kongresu

Trump hodlá zavést volební reformu i bez souhlasu Kongresu

00:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Putin chce na Ukrajině zopakovat Mnichov 1938, řekl Zelenskyj

Putin chce na Ukrajině zopakovat Mnichov 1938, řekl Zelenskyj

13:11Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události soboty 14. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 14. února 2026.
před 23 mminutami

NYT: Trumpova vláda chce od sociálních sítí osobní údaje kritiků ICE

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) posílá obsílky technologickým společnostem, včetně Mety a Googlu, s žádostmi o jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a další identifikační údaje uživatelů sociálních sítí, kteří na svých účtech kritizují Úřad pro imigraci a cla (ICE) nebo sledují jeho aktivity, píše deník The New York Times (NYT). Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tak podle deníku zesiluje své úsilí identifikovat ty, kteří nesouhlasí s operacemi kontroverzního úřadu.
před 5 hhodinami

O čem plánujeme informovat v sobotu 14. února

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pátku 13. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 13. února 2026.
včeraAktualizovánovčera v 18:39

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 12. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 12. února 2026.
12. 2. 2026Aktualizováno12. 2. 2026

Rusko zablokovalo WhatsApp, doporučilo vlastní aplikaci

Rusko zcela zablokovalo americkou komunikační platformu WhatsApp. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova nedodržovala ruské zákony. Lidem doporučil ruskou aplikaci MAX. Kritici tvrdí, že tato platforma ruské vládě umožňuje uživatele sledovat. Úřady to popírají.
12. 2. 2026Aktualizováno12. 2. 2026

Hosté Událostí, komentářů debatovali o financování veřejnoprávních médií

„Změny ve financování veřejnoprávních médií a zrušení koncesionářských poplatků není běžná politická agenda, to je vážný zásah do fungování jednoho z pilířů svobodné společnosti,“ uvedl Martin Baxa (ODS) v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou. „(Financování veřejnoprávních médií) ze státního rozpočtu je věc, kterou vidíme na Slovensku, vidíme, že to tam nějak funguje, vidíme ale, že to funguje v dalších mnoha státech,“ sdělil Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD) s tím, že v rámci vládní koalice probíhají diskuse o „nejrůznějších variantách“.
12. 2. 2026

SOUHRN: Zásadní události středy 11. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 11. února 2026.
11. 2. 2026
Načítání...