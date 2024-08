SOUHRN: Zásadní události pondělí 5. srpna

Bangladéšská premiérka šajch Hasína Vadžídová rezignovala a vojenským vrtulníkem odletěla do Indie. Serveru BBC to potvrdil zpravodaj přímo na místě. Podle něj vnikly do sídla Vadžídové tisíce demonstrantů. Premiérka odstoupila v den protestního pochodu, kterým pokračovaly rozsáhlé protivládní nepokoje. Ty v zemi nepřežilo už přes tři sta lidí. Vláda kvůli protestům zablokovala v neděli v zemi přístup k internetu a mobilní síti, vyhlásila zákaz vycházení a nařídila celostátní třídenní volno.