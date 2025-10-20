SOUHRN: Zásadní události pondělí 20. října


Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 20. října 2025.

ANO, SPD a Motoristé jednali o programu

Vyjednavači ANO, SPD a Motoristů v pondělí zahájili debatu o programu vlády sestavované předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Prvními tématy byly finance, průmysl a obrana.

Nenašli jsme žádné zásadní překážky, zní po vyjednávání o nové vládě
Policie prošetřuje okolnosti úmrtí chlapce na gymnáziu na Vysočině

Policisté prověřují okolnosti tragické události v Bystřici nad Pernštejnem. Po pádu z okna na tamním gymnáziu zemřel třináctiletý chlapec.

Policie prošetřuje smrtelný pád chlapce na gymnáziu na Vysočině
EU odsouhlasila konec ruského plynu

Unijní ministři energetiky v pondělí podpořili návrh na postupné ukončení dovozu plynu z Ruska do Evropské unie, přičemž úplný zákaz by měl být zaveden od 1. ledna 2028. Podle dánského předsednictví v Radě EU kompromis nepodpořily pouze dva státy. V minulosti měly k návrhu výhrady zejména Slovensko a Maďarsko. K prosazení návrhu ale stačila kvalifikovaná většina a bylo tak možné Bratislavu a Budapešť v pondělí přehlasovat.

Výpadek Amazonu způsobil problémy řadě aplikací

Mnoho z největších světových webových stránek a aplikací zasáhl výpadek, který postihl cloudovou službu Amazon Web Services (AWS) americké firmy Amazon. Kvůli němu se do problémů dostala řada mobilních aplikací včetně platforem Zoom, Signal, Snapchat nebo Duolingo.

Desítky velkých webů a aplikací zaznamenaly problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu
Vakcíny proti covidu snižují úmrtnost na rakovinu, naznačuje studie

Obyčejná vakcína proti covidu má podle nového výzkumu amerických vědců nezamýšlený účinek: pomáhá přežít lidem s některými typy rakoviny. Lékaři to prokázali pozorováním v praxi, ale vytvořili i teoretické vysvětlení.

