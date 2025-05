SOUHRN: Zásadní události pátku 2. května

Francouzská společnost EDF podala u Krajského soudu v Brně žalobu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který zamítl její námitky k jadernému tendru na nové bloky v Dukovanech. Předseda ÚOHS Petr Mlsna k možnosti žaloby v minulém týdnu řekl, že případný odkladný účinek pro další vývoj v tendru by závisel čistě na uvážení soudu. Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) oznámila, že chce dohodu s korejskou KHNP podepsat ve středu 7. května.





Provozovatel čínské sociální sítě TikTok dostal v Evropské unii pokutu 530 milionů eur (13,2 miliardy korun) za nedostatky při ochraně osobních údajů, oznámila irská Komise pro ochranu údajů (DPC), která jedná jménem EU. Zároveň TikToku nařídila, že pokud správu dat neuvede do šesti měsíců do souladu s požadavky, musí přestat posílat data o unijních uživatelích do Číny. TikTok uvedl, že se proti rozhodnutí odvolá.