SOUHRN: Zásadní události neděle 7. září
Rekordní ruský útok zabíjel v Kyjevě, Ukrajinci zasáhli Družbu
Rusové v noci na neděli provedli další masivní útoky na ukrajinská města. Kromě raket použili rekordní počet dronů, přes osm set. V Kyjevě svými údery zabili několik lidí včetně malého dítěte a další dvě desítky včetně těhotné ženy zranili. V důsledku úderu utrpěla škody i hlavní vládní budova. Cílem ruských útoků se stala také města Kryvyj Rih, Kremenčuk, Záporoží či Oděsa. Ukrajina zasáhla ruský ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě země.
Japonský premiér oznámil rezignaci
Japonský premiér Šigeru Išiba se rozhodl odstoupit z funkce. Oznámil to podle agentur na nedělní tiskové konferenci. Vyhověl tak rostoucímu tlaku, aby přijal zodpovědnost za neúspěch v červencových volbách do horní komory parlamentu.
V pražských Letňanech spadlo do lesoparku malé letadlo
V pražských Letňanech se odpoledne zřítilo do lesoparku malé soukromé letadlo typu ultralight. Dva lidé v něm zemřeli, řekl mluvčí policie Richard Hrdina. Pilot podle něj krátce po startu z letňanského letiště zjistil závadu, snažil se vrátit, ale už to nestihl a havaroval. Na místě byli policisté, hasiči a záchranná služba.
Soul se dohodl s USA na propuštění zadržených Jihokorejců
Jižní Korea se dohodla se Spojenými státy na propuštění stovek Jihokorejců, které zadržely americké imigrační úřady v závodě jihokorejských společností Hyundai Motor a LG Energy Solution ve státě Georgia. Informovala o tom podle médií kancelář jihokorejského prezidenta. Dodala, že po dokončení administrativních procedur bude vysláno letadlo, které Jihokorejce dopraví zpět do jejich země.
Dan Brown zasadil novou knihu do Prahy, už dříve to udělali i Philip Roth či Umberto Eco
Autor celosvětových bestsellerů Dan Brown se rozhodl v novém románu Tajemství všech tajemství odhalovat záhady v kulisách Prahy. Není prvním – světoznámým – autorem, který se při psaní fikce nechal inspirovat českým hlavním městem, případně jinými místy Česka. Umberto Eco například psal o pražském hřbitovu, Simon Mawer o vile Tugendhat a Shakespeare o českém moři.