SOUHRN: Zásadní události neděle 7. září


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 7. září 2025.

Rekordní ruský útok zabíjel v Kyjevě, Ukrajinci zasáhli Družbu

Rusové v noci na neděli provedli další masivní útoky na ukrajinská města. Kromě raket použili rekordní počet dronů, přes osm set. V Kyjevě svými údery zabili několik lidí včetně malého dítěte a další dvě desítky včetně těhotné ženy zranili. V důsledku úderu utrpěla škody i hlavní vládní budova. Cílem ruských útoků se stala také města Kryvyj Rih, Kremenčuk, Záporoží či Oděsa. Ukrajina zasáhla ruský ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě země.

Více k tématu
Rekordní ruský útok zabíjel v Kyjevě a poškodil sídlo vlády, Ukrajinci zasáhli Družbu
Sídlo ukrajinské vlády po ruském útoku (7. září 2025)


Japonský premiér oznámil rezignaci

Japonský premiér Šigeru Išiba se rozhodl odstoupit z funkce. Oznámil to podle agentur na nedělní tiskové konferenci. Vyhověl tak rostoucímu tlaku, aby přijal zodpovědnost za neúspěch v červencových volbách do horní komory parlamentu.

Více k tématu
Japonský premiér oznámil rezignaci
Šigeru Išiba


V pražských Letňanech spadlo do lesoparku malé letadlo

V pražských Letňanech se odpoledne zřítilo do lesoparku malé soukromé letadlo typu ultralight. Dva lidé v něm zemřeli, řekl mluvčí policie Richard Hrdina. Pilot podle něj krátce po startu z letňanského letiště zjistil závadu, snažil se vrátit, ale už to nestihl a havaroval. Na místě byli policisté, hasiči a záchranná služba.

Více k tématu
V pražských Letňanech spadlo do lesoparku malé letadlo
Záchranné složky v Letňanech po pádu letadla


Soul se dohodl s USA na propuštění zadržených Jihokorejců

Jižní Korea se dohodla se Spojenými státy na propuštění stovek Jihokorejců, které zadržely americké imigrační úřady v závodě jihokorejských společností Hyundai Motor a LG Energy Solution ve státě Georgia. Informovala o tom podle médií kancelář jihokorejského prezidenta. Dodala, že po dokončení administrativních procedur bude vysláno letadlo, které Jihokorejce dopraví zpět do jejich země.

Více k tématu
Soul se dohodl s USA na propuštění zadržených Jihokorejců
Ilustrační foto – zadržení imigranta americkými úřady


Dan Brown zasadil novou knihu do Prahy, už dříve to udělali i Philip Roth či Umberto Eco

Autor celosvětových bestsellerů Dan Brown se rozhodl v novém románu Tajemství všech tajemství odhalovat záhady v kulisách Prahy. Není prvním – světoznámým – autorem, který se při psaní fikce nechal inspirovat českým hlavním městem, případně jinými místy Česka. Umberto Eco například psal o pražském hřbitovu, Simon Mawer o vile Tugendhat a Shakespeare o českém moři.

Více k tématu
Nejen Dan Brown, své romány do Prahy zasadil Philip Roth či Umberto Eco
Umberto Eco v roce 2000 s tehdejším prezidentem Václavem Havlem při návštěvě Prahy. Román Pražský hřbitov vydal o deset let později
Načítání...