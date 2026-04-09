SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 9. dubna


Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 9. dubna 2026.

Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

Izrael i ve čtvrtek bombardoval Libanon, kde cílí na teroristické hnutí Hizballáh, píší podle Reuters tamní média. Vyzval k evakuaci jižní části Bejrútu. Také na severu židovského státu zněly sirény kvůli střelám Hizballáhu, který oznámil, že v Libanonu dochází k přímým střetům s izraelskou armádou. Podle zpravodajských agentur šlo o první útok Hizballáhu proti židovskému státu za posledních více než 24 hodin, kdy platí klid zbraní mezi USA a Íránem.

Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu
Poškozené libanonské budovy u hranic s Izraelem (9. 4. 2026)


Doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená, za den proplulo šest lodí

Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Vyplývá to z analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou zveřejnila agentura Reuters. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.

Doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená, za den proplulo šest lodí
Ropný tanker v Hormuzském průlivu


Ministerstvo na pátek výrazně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny pohonných hmot určované státem v pátek oproti čtvrtku klesnou o koruny. Litr nafty bude nejvýše za 45,20 koruny, litr benzinu za 41,77 koruny. Maximální cena nafty stanovená na pátek je nižší, než za jakou ji většina prodejců paliv nakoupila, tvrdí Unie nezávislých petrolejářů. Ceny ropy se po středečním prudkém poklesu vrátily k růstu, zůstávají ale pod sto dolary za barel.

Ministerstvo na pátek výrazně snížilo maximální ceny paliv
Ilustrační snímek


Stávající bloky Dukovan mohou fungovat až do roku 2067, řekl Havlíček

Stávající jaderné bloky v Dukovanech bude podle analýzy možné provozovat až 80 let, tedy do roku 2067, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Nyní mají povolení do roku 2035. Skupina ČEZ pokračuje v diverzifikaci dodavatelů paliva pro jaderné elektrárny. Bude spolupracovat na vývoji palivových souborů nové generace pro reaktory dukovanského typu s francouzskou firmou Framatome a dalšími evropskými provozovateli. V Dukovanech zatím slouží ruské palivo TVEL.

Stávající bloky Dukovan mohou fungovat až do roku 2067, řekl Havlíček
Pohled na Jadernou elektrárnu Dukovany


Británie a Norsko odstrašovaly ruské ponorky v Atlantiku

Velká Británie společně s Norskem provedly v severním Atlantiku vojenskou operaci na odstrašení ruských ponorek, které ohrožovaly podvodní kabely a produktovody. Oznámil to podle agentury AP britský ministr obrany John Healey. Dodal, že fregata, letadla a stovky expertů monitorovaly ruskou útočnou ponorku a dvě špionážní ponorky poblíž podmořských kabelů a potrubí severně od Spojeného království. Ruská plavidla nakonec podle britského šéfa obrany po operaci, která trvala víc než měsíc, odplula z britských vod dále na sever. Do operace byly zapojeny speciální ponorky, konstatoval.

Británie a Norsko odstrašovaly ruské ponorky v Atlantiku
Britský ministr obrany John Healey


Němečtí vědci objevili u Antarktidy zatím nepopsaný ostrov

Mezinárodní expedice ve Weddellově moři v antarktické oblasti objevila ostrov, který dosud nebyl uveden na žádných mapách. Oznámil to bremerhavenský Institut Alfreda Wegenera (AWI), na jehož ledoborci Polarstern se vědci plaví.

Němečtí vědci objevili u Antarktidy zatím nepopsaný ostrov
Nově objevený ostrov u Antarktidy

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

17:57Aktualizovánopřed 19 mminutami
Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

05:33Aktualizovánopřed 30 mminutami
Izrael v Gaze zabil novináře al-Džazíry. Tvrdí, že byl člen Hamásu

Izrael v Gaze zabil novináře al-Džazíry. Tvrdí, že byl člen Hamásu

před 32 mminutami
V Mexiku se přou o díla Fridy Kahlo. Pocházejí ze sbírky české emigrantky

V Mexiku se přou o díla Fridy Kahlo. Pocházejí ze sbírky české emigrantky

před 1 hhodinou
Ministerstvo na pátek výrazně snížilo maximální ceny paliv

Ministerstvo na pátek výrazně snížilo maximální ceny paliv

10:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená, za den proplulo šest lodí

Doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená, za den proplulo šest lodí

11:18Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Stávající bloky Dukovan mohou fungovat až do roku 2067, řekl Havlíček

Stávající bloky Dukovan mohou fungovat až do roku 2067, řekl Havlíček

05:53Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Ruský nejvyšší soud zakázal Memorial jako extremistickou organizaci

Ruský nejvyšší soud zakázal Memorial jako extremistickou organizaci

14:17Aktualizovánopřed 3 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 9. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 9. dubna 2026.
Litevští politici chtějí navzdory protestům prosadit reformu veřejnoprávní LRT

Předseda litevského parlamentu Juozas Olekas ve čtvrtek uvedl, že vládní koalice neustoupí od plánů na reformu veřejnoprávního vysílatele, a to navzdory pokračujícím protestům proti politizaci LRT.
před 6 hhodinami

O čem plánujeme informovat ve čtvrtek 9. dubna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události středy 8. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 8. dubna 2026.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Rada ČT se ohradila proti výrokům o nekontrolovaném hospodaření televize

Rada České televize se ve středu důrazně ohradila proti tvrzení, že hospodaření ČT není pod kontrolou a že má televize dostatek rezerv k udržení nynějšího rozsahu výroby v případě návratu k výši příjmů z roku 2024 před zvýšením poplatků, o kterém uvažuje vládní koalice. Vyplývá to z usnesení radních. Proti hlasovali Pavel Matocha a Luboš Veselý, kterým končí mandát a o členství se znovu ucházejí.
včeraAktualizovánovčera v 16:05

SOUHRN: Zásadní události úterý 7. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 7. dubna 2026.
7. 4. 2026

Agentura AP propustí až pět procent zaměstnanců, píše Reuters

Americká tisková agentura Associated Press (AP) propustí až pět procent zaměstnanců v globálním zpravodajství. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na interní memorandum, které zaměstnancům AP rozeslala šéfredaktorka a viceprezidentka Julie Paceová.
6. 4. 2026

SOUHRN: Zásadní události pondělí 6. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 6. dubna 2026.
6. 4. 2026
