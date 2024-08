SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 15. srpna

Ve Švédsku byl prokázán jeden případ nákazy nemocí mpox, dříve známé jako opičí neštovice, a to závažnější variantou viru označovanou jako Claude I. Ve čtvrtek to oznámil švédský ministr zdravotnictví Jakob Forssmed, informovala agentura Reuters. Je to první případ mimo Afriku. Ve středu Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila celosvětové ohrožení veřejného zdraví v souvislosti s výskytem mpox.