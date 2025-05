SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 1. května

Kyjev to s mírem myslí vážně, říká Lipavský o paktu s USA





Poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost Mike Waltz opustí svůj post v Bílém domě, tvrdí stanice CBS News s odvoláním na své zdroje. Podle stanice Fox News byl Waltz propuštěn ve čtvrtek a očekává se, že se šéf Bílého domu Trump o záležitosti veřejně vyjádří. Poradce se ocitl pod drobnohledem poté, co v březnu nedopatřením přidal šéfredaktora časopisu The Atlantic Jeffreyho Goldberga do chatu, kde nejvyšší představitelé Trumpovy administrativy probírali chystané vojenské údery na Jemen.