Zemřel trumpetista Václav Hybš. Spolupracoval s Gottem i Matuškou

Ve věku 90 let zemřel v neděli trumpetista, aranžér a kapelník Václav Hybš. Vystupoval s řadou známých interpretů populární hudby včetně Karla Gotta a Waldemara Matušky. Jeho orchestr byl především v 80. letech častým hostem na televizních obrazovkách, zejména v různých pořadech estrádního typu, televizních Silvestrech či v Televarieté. O jeho úmrtí informoval producent Jan Adam.
Na přelomu 60. a 70. let se Hybš stal dirigentem a aranžérem doprovodného orchestru Waldemara Matušky a zpěvákovi vytvořil hitový repertoár. Na sklonku roku 1974 nahrál Gott za doprovodu Hybšova orchestru píseň Karla Svobody a Zdeňka Borovce Vánoční strom, která dodnes patří mezi Gottovými příznivci k neoblíbenějším.
Hybš také vymyslel televizní pořad Silvestrovská opera z roku 1974, v němž se Matuška objevil jako Kecal a Gott v roli Jeníka ze Smetanovy Prodané nevěsty.
Legendární kapelník uspěl i mezi rockery
Hybš v roce 2016 zabodoval i na rockovém festivalu Trutnoff Open Air. Tam přes počáteční obavy se svým orchestrem vystoupil mezi undergroundovými, rockovými, folkovými, etno, punkovými a metalovými kapelami.
„Ujistili mě, že Eva Pilarová tady měla obavy z davu, zda ji nevypískají, ale bylo to bez problémů. Mluvil jsem taky s basistou od Ondřeje Havelky, který říkal, že je to v Trutnově skvělé a že tam jsou lidé vstřícní. Myslel jsem, že to, co hraju, se na takovou akci nehodí, ale Pilarová říkala, ať se nebojím. Vážím si pozvání do Trutnova i vzhledem k osobnosti Václava Havla, který nad festivalem držel ochranou ruku,“ řekl tehdy Hybš.
Kapelník má na kontě přes čtyřicet dlouhohrajících desek, magnetofonových kazet a CD, více než tisícovku singlů a další nahrávky pro rozhlas a televizi. Už v polovině 90. let dostal Zlatou desku Supraphonu za dva miliony prodaných nosičů, v roce 2005 pak kupříkladu dostal pamětní medaili Artis Bohemiae Amicis od ministerstva kultury za šíření české kultury ve světě.
Rodák z Police nad Metují v roce 2019 ze zdravotních důvodů přestal vystupovat se svým orchestrem, stále však jako aranžér spolupracoval s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR a Ústřední hudbou AČR.