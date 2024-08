Zemřel herec Alain Delon, bylo mu 88 let

18. 8. 2024 Aktualizováno před 36 m minutami | Zdroj: ČT24 , ARTE , Variety , The New York Times

Zemřel legendární francouzský herec a producent Alain Delon, bylo mu 88 let. Agentuře AFP to sdělily jeho tři děti. Zemřel obklopen rodinou ve svém domě v Douchy asi sto kilometrů jižně od Paříže. Ve své době byl považován za ikonu a lamače srdcí a zároveň za egocentrického a arogantního muže. Jeho kariéru charakterizovaly především role ledově chladných osamělých bojovníků s pronikavým pohledem. V noirových filmech zemřel téměř třicetkrát. „Jsem ponurý hrdina,“ říkal smířlivě. Z pohledného mladíka se postupem věku stal pochybující muž, který se ale nikdy nedokázal vyrovnat s traumaty, která utrpěl v dětství.

V roce 2022 se nechal slyšet, že je odhodlán podstoupit eutanazii, pokud by měl zůstat nemohoucí. Kvůli sporům svých potomků o to, kdo bude o jeho zdravotní péči rozhodovat, byl dokonce Delonovi přidělen zástupce.

Vedle filmových úspěchů se jeho životem prolínaly stejně často skandály, osobní traumata a krize, které pak dokázal propsat do svých postav – osamělých, chladných, ale zároveň přitažlivých gangsterů v dokonale upraveném a padnoucím trenčkotu. „Osamělost pro mě není jenom značka, mám ji rád. Zvykl jsem si na ni už velmi dávno. Nepřišla během herecké kariéry, ale už v mém dětství. Je to součást mého života a žije se mi s ní docela dobře,“ ujišťoval herec, který po desítkách milostných vztahů s krásnými a slavnými ženami skončil ve společnosti svých psů.

„To, kým jsem, je shoda náhod, nehoda. Byl jsem vržen na oběžnou dráhu, na které jsem musel zůstat. Jako kometa byl unášen a někdy během toho jsem dostal nálepku Alain Delon. Pak jsem musel tuhle roli hrát, protože to tak ostatní chtěli – a i já sám to tak trochu chtěl,“ ohlížel se Delon v dokumentu pořízeném u příležitosti jeho osmdesátin.

Od mala opuštěn

Alain Fabien Maurice Marcel Delon se narodil v listopadu 1935 nedaleko Paříže. Jeho rodiče se rozvedli, když mu nebyly ještě ani čtyři roky. Otec z jeho života zmizel, matka se znovu provdala a malého Alaina svěřila pěstounům, kteří žili v blízkosti věznice. Pěstoun pracoval jako vězeňský dozorce, takže chlapec trávil dny na vězeňském dvoře s dalšími dětmi dozorců. „Z té doby mi v paměti zůstaly spíš zvuky než obrazy,“ vzpomínal. Vjemy z věznice později využil ve filmech.

V osmi letech nastoupil na internát, vystřídal jich hned šest – u benediktýnů, jezuitů i františkánů. „Prakticky celé své dětství, od osmi do čtrnácti let, jsem strávil po internátech. Pravidelně mě z nich vyhazovali. Tak nesnesitelný a příšerný jsem byl,“ uznával. Žil v osamění a bez kamarádů.

Ve čtrnácti letech se přestěhoval k matce do Bourg-la-Reine a v řeznictví svého nevlastního otce se rychle vyučil řemeslu. „O politice se u nás nemluvilo. Kultura neexistovala, na to se nepamatuju,“ popisoval svůj život v padesátých letech na širším předměstí Paříže.

V sedmnácti letech se dobrovolně přihlásil do armády. I když chtěl k letectvu, skončil u námořnictva. „Chtěl jsem svobodu, pryč z domu, nový život. Minimálně o něco jiný, než jsem tenkrát měl.“ V roce 1954 byl povolán do války v Indočíně. A v armádě poprvé v životě zažil, jaké to je patřit do nějaké skupiny, mít v ní své místo a přátele. Během měsíců strávených v Saigonu se však u Delona objevila touha po návratu do Francie. „Viděl jsem v kině Když je v Paříži noc s Jeanem Gabinem. Tenkrát jsem ještě netušil, že bych mohl být hercem, a dokonce jeho filmovým partnerem,“ usmíval se po letech.

Armádní kariéra netrvala dlouho – Delon ukradl džíp, byl uvězněn a následně z armády propuštěn.

Tvář, která otevírala dveře

V roce 1956 se vrátil do Paříže. Ve dvaceti letech netušil, kudy se dál ubírat. „Zpřetrhal jsem veškeré vazby s rodinou a poprvé jsem sám objevoval Paříž.“ Žil v hotelu spolu s kamarádem z armády, bez peněz. Dveře mu otevírala jeho krásná tvář. „Přilákal jsem celou řadu dam a dívek, které mi rády pomohly, jídlo a ubytování bylo v ceně. V jednadvaceti letech to nebylo nic, čím bych opovrhnul, a nechal jsem si to líbit.“