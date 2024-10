„Zdvižený prst.“ Odboráři Moravské filharmonie Olomouc ve stávkové pohotovosti

Odboráři Moravské filharmonie Olomouc (MFO) vyhlásili stávkovou pohotovost. Důvodem je jejich dlouhodobý kritický postoj k chystanému sloučení s Moravským divadlem Olomouc (MDO) do jedné příspěvkové organizace, která vznikne k 1. lednu. Obě instituce se město rozhodlo sloučit z ekonomických důvodů. Program filharmonie stávka podle odborů neovlivní. Náměstek primátora Viktor Tichák (ProOlomouc a Piráti) považuje vyhlášení stávkové pohotovosti za politický krok, na který ale mají odboráři právo.

Odvetných kroků ze strany radnice se odboráři neobávají. „Stojí za námi veřejnost odborná i laická. Podpořilo nás na 70 osobností z českého kulturního a občanského života, a některé z nich se následně velmi intenzivně zapojily do naší iniciativy Zachraňte Moravskou filharmonii Olomouc. Na protestní Koncert na Letňáku nás přišlo podpořit přes tři tisíce občanů. Téměř šest tisíc lidí podepsalo petici proti slučování,“ upřesnil předseda Unie orchestrálních hudebníků MFO Josef Vláčil.

Podle Vojtěcha Pospíšila z Odborového klubu autonomní filharmonie vyhlásily stávkovou pohotovost výbory odborových organizací. Stávková pohotovost v praxi podle něj nemá vliv na program filharmonie. „Je to v podstatě deklaratorní záležitost, je to zdvižený prst,“ řekl.

Kritizují také proces výběrového řízení na nového šéfa organizace. Tvrdí, že se do něj přihlásil současný ředitel divadla a manažer sloučení obou institucí David Gerneš, proti kterému se vymezují. „Jediným řešením je podle nás zastavení všech probíhajících destruktivních procesů a hledání cesty, jak celou situaci narovnat,“ uvedl mluvčí odborářů základní organizace Unie MFO Jakub Látal.

Náměstek primátora mluví o politickém tlaku

Podle primátorova náměstka Viktora Ticháka (ProOlomouc a Piráti) se příprava sloučení divadla a filharmonie i výběr ředitele odehrává podle harmonogramu. Radnice vypsala výběrové řízení na ředitele nové příspěvkové organizace v létě, příjem přihlášek byl ukončen 20. září. Přihlášené uchazeče posoudí komise složená z odborníků, zástupců koalice a opozice i divadelních odborových organizací. Město už chystá organizační strukturu nové organizace.

Tichák upřesnil, že výběrové řízení na ředitele je v polovině. Komise na prvním zasedání otevřela obálky a na druhém setkání povede pohovory s kandidáty. Tichák upozornil, že výběrové řízení bylo vypsáno v červnu a odboráři filharmonie své výhrady zveřejnili až nyní. „Takže to vnímám spíš jako nějaký pokus o politický tlak na členy komise předtím, než budou vybírat ředitele,“ řekl.

Výběrová komise se znovu sejde příští týden. Odboráři z filharmonie byli podle Ticháka osloveni, aby do ní vyslali svého zástupce. „Odmítli to, takže o to víc jejich nynější počínání nedává smysl,“ podotkl Tichák. Naopak odborová organizace divadla má v komisi svoji členku, která na průběh výběrového řízení dohlíží.

Sloučení má přinést milionové úspory

Radní se rozhodli obě instituce, tedy orchestr a třísouborové divadlo, sloučit pod jednu organizaci především z ekonomických důvodů. Rozhodnutí padlo na základě analýzy, kterou si nechali vypracovat a která sloučení doporučuje jako cestu k úsporám a efektivitě provozu.

Podle náměstka Ticháka chystané sloučení MDO a MFO do jedné příspěvkové organizace přinese příští rok úsporu jedenáct milionů korun, zároveň budou o osm milionů korun posíleny investice v divadle a filharmonii.