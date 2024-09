Sloučení divadla a filharmonie v Olomouci přinese podle města úsporu 11 milionů

Chystané sloučení Moravského divadla Olomouc (MDO) a Moravské filharmonie Olomouc (MFO) do jedné příspěvkové organizace přinese podle primátorova náměstka Viktora Ticháka (Piráti) příští rok úsporu jedenáct milionů korun. O osm milionů korun budou zároveň posíleny investice v divadle a filharmonii. Sloučení organizací v červnu schválilo městské zastupitelstvo, nová vznikne k 1. lednu příštího roku. Proti fúzi vystupují odboráři z filharmonie, tvrdí, že to pro ni bude mít negativní důsledky.

„Finální podobu, která bude realizována postupně v průběhu příštích let, samozřejmě bude řešit až nové vedení. Zároveň ale mohu ujistit, že k 1. lednu 2025 nedojde ani k žádnému propouštění spojenému s restrukturalizací,“ ujistil Tichák. I po sloučení divadla a filharmonie zůstanou zachovány oba nynější orchestry.

Radnice vypsala v létě výběrové řízení na ředitele nové příspěvkové organizace, ukončeno bude 20. září. Přihlášky poté posoudí komise složená z odborníků, zástupců koalice a opozice i divadelních odborových organizací. Jméno ředitele by mohlo být známo na přelomu října a listopadu. Město už chystá organizační strukturu nové organizace.

„Už v tuto chvíli při přípravě rozpočtu na příští rok počítáme s tím, že by se díky společnému fungování obou organizací mohlo ušetřit bezmála jedenáct milionů korun, s nimiž instituce hospodařily v letošním roce v rámci prodlouženého čerpání příspěvku. Zároveň ale navrhujeme fakticky zvýšit investiční fond organizace o osm milionů korun, což by mělo vést především k dalšímu rozvoji,“ řekl náměstek Tichák.

Letošní sezonu sloučení nemá ovlivnit

Radní se rozhodli obě instituce, tedy orchestr a třísouborové divadlo, sloučit pod jednu organizaci především z ekonomických důvodů. Rozhodnutí padlo na základě analýzy, kterou si nechali vypracovat a která fúzi doporučuje jako cestu k úsporám a efektivitě provozu. Krok by podle ředitelů divadla a filharmonie neměl ovlivnit aktuální sezonu, která zabere i část příštího roku.

„Chceme, aby sezona, tak jak je naplánována a jak jsou diváci zvyklí, proběhla, aby se nic zásadního nestalo. Jediné, co bychom chtěli, aby si diváci a posluchači nadále užívali skvělé výkony naší filharmonie a našeho divadla,“ uvedl ředitel divadla David Gerneš, který má na starost přípravu sloučení.

Obavy z dopadu fúze na sezonu nemá ani ředitel filharmonie Jonáš Harman. „Program sezony by to nemělo ovlivnit nijak, protože jak bylo i ze strany zřizovatele deklarováno, tak bude sezona vypadat tak, jak je naplánovaná,“ ujistil Harman. Program je podle něj přesně daný do poloviny května příštího roku, kdy bude závěrečný koncert. „Samozřejmě bude záležet potom především na novém managementu, který se nyní formou výběrového řízení vybírá, jak přistoupí k další sezoně,“ dodal.