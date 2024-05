Koncertem vyvrcholila v Olomouci kampaň proti slučování filharmonie a divadla

Koncertem vrcholila kampaň Zachraňte Moravskou filharmonii. Město chce sloučit filharmonii i divadlo do jedné instituce, podle analýzy by mohlo tímto krokem ušetřit až patnáct milionů korun ročně. Odbory i vedení filharmonie jsou ale zásadně proti. „Považuji za velmi rizikovou zejména dlouhodobou budoucnost a ztrátu autonomie filharmonie jako samostatné instituce,“ řekl ředitel Moravské filharmonie Olomouc Jonáš Harman.

Podle ředitele filharmonie se totiž politické strany ve vedení města mění a to, co slíbí jedni, nemusí dodržet druzí. Město teď pracuje na zřizovací listině, ta by měla garantovat dlouhodobě udržitelné fungování. „Ve zřizovací listině bude garantováno zachování Moravské filharmonie, tedy symfonického orchestru, a bude garantováno zachování i divadelního orchestru. Vznikne garanční rada, orgán, který by měl dohlížet na naplňování zřizovací listiny,“ ujistil náměstek primátora Olomouce Viktor Tichák (Piráti).