Zaklínač je klon, jeho vzor se vrací. Dekadentní Bílý vlk je otcem mnoha světů

před 44 m minutami | Zdroj: ČT24 , New Yorker , Dragonsfoot , Grognardia

Jeho jediným doprovodem je notoricky sukničkářský bard. A to vše se děje v době, kdy probíhá armagenoidní Konjunkce sfér. Asi většina lidí v tomto popisu poznává zaklínače Geralta, dobře známého z knih, netflixovského seriálu a série videoher. Až na to, že o něj se nejedná.

První postavou, která nesla všechny tyto atributy, byl totiž kníže Elric z Melniboné, který poprvé bodnul svým mečem roku 1961 v povídce Snící město. Tedy 25 let předtím, než se zaklínač Geralt prosekal první šarvátkou na stránkách polského magazínu Fantastyka. Andrzej Sapkowski, který Zaklínače vymyslel, dokonce přiznal, že právě tato postava pro něj byla silnou inspirací.

Tolkienův stín

Michaela Moorcocka kritici někdy přirovnávají k zrcadlovému obrazu J. R. R. Tolkiena. Oba pocházeli z Anglie, oba psali fantasy, ale jejich knihy odrážejí úplně jiné zkušenosti a zcela odlišnou tvář světa. Zatímco Tolkien miloval přírodu, konzervativní hodnoty a cenil si „malých lidiček“, jejichž píle může změnit svět k lepšímu, Moorcock se stal hlasem anarchistické Nové vlny, která zmuchlala hodnoty minulosti do kuličky, kterou pak hodila do koše. V Moorcockově případě ji ještě navíc rozsekala obouručním mečem a pak poslala do jiné dimenze.

Vyvrcholením Tolkienova Pána prstenů je korunovace pravého krále na trůn, který je spojený s návratem až posvátného řádu nejen do přírody, ale i do společnosti. Moorcockův Elric ukončuje svůj příběh tím, že zničí vesmír, aby se pak nechal zabít svým magickým mečem. „Moje knihy se často zabývají aristokratickými hrdiny, bohy a podobně. Všechny končí poznámkou, která často přímo říká, že člověk by neměl sloužit ani bohům, ani pánům, ale stát se svým vlastním pánem,“ popsal spisovatel svého antihrdinu.