Nová výstava v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně zkoumá vztah člověka a psa. Expozice s názvem Němá tvář představuje zhruba padesátku děl od tří desítek českých autorů. Ten největší exponát by se do galerie ani nevešel.
Výstava Němá tvář ukazuje ve Zlíně vztah člověka a psa
Pes výtvarníka Františka Skály slyší prý na jméno Drátoslav nebo jen Slávek. Do Zlína ho musel přivézt kamion. „Váží asi čtyři tuny. To není žádná legrace. A autor si to platil sám, kdyby někdo měl problém s tím, že to stálo moc peněz,“ upozorňuje Skála.
Jeho nadživotní dílo s názvem Vulpes Gott upozorňuje uprostřed Zlína právě na výstavu Němá tvář v krajské galerii. Zastoupeni jsou na ní autoři, kteří se věnují tématu dlouhodobě jako Jaroslav Róna a Josef Bolf, nebo ve svém díle reflektují různé polohy vzájemného soužití člověka a psa jako Anna Neborová, Kryštof Strejc či Václav Jirásek. „Na jedné straně vidíme klasickou scénu loveckého zátiší, hned naproti Jakub Schikaneder zasazuje námět obrazu na zcela obyčejné téma. Měšťanská dívka jde s pejskem na vycházku,“ provází výstavou kurátor Ivan Bergmann.
Psy autoři zobrazili v malbě, plastice, ale i fotografii či videu. „Adam Štech ztvárnil v soše hravost a veselost svého psa. Vidíme krásnou dynamiku hrajícího si zvířete. Proto má dva ocásky, tři přední packy,“ popisuje kurátor další z vystavených děl.
Pes jako přítel, doplněk i zbraň
Pes je zachycen jako nejlepší přítel, člen rodiny, jako nenahraditelný pomocník. Ale také jako módní doplněk anebo oběť lidské lhostejnosti a krutosti. „Paulina Skavová ztvárnila ženu jako zbraň. Ať už spoře oděnou, anebo přímo se zbraní v ruce. Vedle ní stojí pes, který je také zbraní. Jako citovou zbraň ztvárnil psa malíř Petr Nikl. Jako psychologickou pomůcku, která svému majiteli pomůže ke snazšímu výdělku,“ dodává Bergmann.
Venku před galerií odolává psímu počasí dojemné sousoší nazvané Pes, který není. Veronika Psotková ho vytvořila přímo pro zlínskou výstavu. A na sociálních sítích se mezitím lidé dohadují, jestli se jim líbí, nebo nelíbí obří Slávek v centru města. Organizátoři jsou za to rádi. Je to podle nich lepší, než kdyby po výstavě pes neštěkl. Potrvá do ledna.