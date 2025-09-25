Psa na Noční hlídce Rembrandt nakreslil podle díla jiného umělce


Rembrandt ve svém slavném díle Noční hlídka z roku 1642 nakreslil psa podle dřívější kresby jiného nizozemského umělce. Podobu vyobrazených zvířat objevila náhodou kurátorka Anne Lendersová z Rijksmusea v Amsterdamu, kde se obraz nachází.

„Nehledala jsem to, bylo to nečekané,“ řekla Lendersová, která podle svých slov podobu psů objevila během návštěvy muzea Zeeuws v nizozemském Middelburgu. Tam si všimla vyobrazení zvířete na jedné z kreseb umělce Adriaena van de Venneho z roku 1619. „Podobnost je tak silná, že jsem si hned v první chvíli pomyslela, že to musel (Rembrandt) použít,“ vylíčila.

Následoval podle ní výzkum: srovnání obou psů – v podání Rembrandta van Rijna a van de Venneho, postoje vyobrazených zvířat i obojku. „Hlava se otáčí přesně ve stejném úhlu s mírně otevřenou tlamou... Oba psi mají dlouhou srst a svisle visící uši,“ popsala kurátorka. Křídová podkresba – odhalená nedávnými skeny – ukazuje ještě více podobností, uvedla Lendersová podle serveru The Guardian.

Inspirovali se všichni

„Noční hlídka je Rembrandtův nejslavnější obraz a myslíme si, že vznikl z ničeho, z jeho geniality. Rembrandt však, podobně jako velcí italští mistři Michelangelo a Raffael, používal umělecká díla dřívějších umělců k tvorbě vlastních kompozic,“ řekl AFP ředitel Rijksmusea Taco Dibbits.

Noční hlídka

„Nenazval bych to kopírováním nebo plagiátorstvím. Byla to spíše inspirace a její následné pozměnění,“ řekl Dibbits podle listu New York Times, který podotkl, že Rembrandt psa vyobrazil v ostražitější pozici.

Zadavatelem Rembrandtova obrazu byl starosta a vůdce amsterdamské občanské stráže Banninck Cocq, který chtěl skupinový portrét svých milicí. Noční hlídka je v současné době restaurovaná. Dílo bylo v roce 1715 oříznuto ze všech čtyř stran, aby se vešlo mezi dvoje dveře na amsterdamské radnici. Obraz byl v minulosti také několikrát poničen, například v roce 1975 přemohl ostrahu muzea muž ozbrojený nožem, řízl do plátna a volal, že to „udělal pro Pána“.

