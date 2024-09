V patnácti založila symfonický orchestr. Film o něm dává odvahu plnit sny, říká

Police Symphony Orchestra (PSO) je symfonický orchestr z Police nad Metují. Tvoří ho sto padesát mladých nadšenců do hudby. Tři roky amatérského hudebního tělesa zmapoval dokument Velký finále PSO, který od konce srpna promítají česká kina. „Lidé přicházejí s tím, že jim film dává odvahu plnit si sny,“ uvedla v Interview ČT24 Petra Soukupová, která se svým bratrem vznik orchestru iniciovala. Bylo jí tehdy patnáct let.

Velký finále PSO je debutem režiséra Dominika Kalvody. S kamerou doprovázel orchestr v letech 2019 až 2022. Časosběrný snímek, natočený v koprodukci České televize, vypráví nejen o hudbě, ale i o mladých lidech z malého města, kteří si plní své sny. Nadšení pro to, co dělají, je dovedlo k vystoupení v pražské Lucerně i ke koncertu na závěr hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Tento konkrétní koncert dal dokumentu název.

„Situace jsou autentické, natočené opravdu tak, jak probíhaly,“ ujišťuje Petra Soukupová. „(Film) neukazuje jenom, jak se nám plní sny, ale zároveň i to, kolik tomu musíme obětovat. Nebo že to nejde všechno úplně hladce, že každý děláme chyby. Věřím, že spousta lidí se v těch situacích najde,“ dodala.

„Pojďme si udělat symfoňák“

PSO v roce 2010 založila se svým starším bratrem Jakubem. Jí bylo patnáct, jemu o dva roky více. „Já jsem totiž hrála na housle, on na bicí, každý jsme hráli ve svém orchestru v Polici v ‚zušce‘. A říkal: Pojďme si udělat symfoňák, kde budeme hrát, co nás baví,“ vzpomíná Soukupová.

Dnes těleso tvoří na sto padesát členů, od hudebníků přes sbor až po ty, kteří zajišťují zázemí. Na zkoušky se sjíždějí nejen ze sousedství, ale i z Brna, Liberce či Prahy. „Nikde jinde než v malém městě by takový orchestr nemohl vzniknout, protože nabídka pro mladé lidi je tam daleko menší, a to o víc se nám podařilo dát to do kupy,“ míní Soukupová.