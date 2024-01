Úplněk svítil a gangsteři, politici i rastafariáni se objímali. Bob Marley chce sjednotit Jamajku i ve filmu

Píše se rok 1976 a Bob Marley, trochu naivně, přemýšlí o koncertu, který by na jedno podium svedl znepřátelené politické tábory na jeho rodné Jamajce. Místo toho se on i jeho blízcí stanou terčem násilí. Od těchto okamžiků se odvíjí životopisný snímek Bob Marley: One Love, za nímž stojí rodina hvězdy reggae. Marleyovi příbuzní doufají, že film pomůže oživit zpěvákův odkaz. Po premiéře v Londýně se od poloviny února dostane do kin, včetně českých.

Pro potomky jamajského muzikanta je důležité předání odkazu. „(Film byl natočen) hlavně proto, abychom více šířili jeho poselství, abychom jeho poselství převedli do jiného média, do filmu, abychom oslovili další generaci,“ prohlásil Ziggy Marley během londýnské premiéry.

Za převyprávění osudů otce a trenéra špičkových tenistek Richarda Williamse obdržel nominaci na Oscara mimo jiné za nejlepší film. Sošku si nakonec odnesl jen představitel hlavní role Will Smith. Pozornost ten večer ale oceněný herec přitáhl spíše zapojením do incidentu, kdy udeřil v přímém přenosu komika Chrise Rocka za vtip na účet své ženy.

Podle Ben-Adira nebylo snadné ovládnout Marleyho způsob chování a vyjadřování, tedy jamajský patois – formu angličtiny, kterou se mluví na tomto karibském ostrově. „Byl to tvrdý muž a byl i jemný. Bylo v něm tolik odstínů,“ uvedl herec o Bobu Marleym. Při přípravě role – během natáčení diváckého hitu Barbie, kde se objevil jako jeden z Kenů – se prý pokoušel nalézt Marleyho zranitelnost.

Doléhala na něj nejspíš nemalá očekávání spojená s rolí, vzhledem k tomu, že pokusů o filmové zpracování příběhu Boba Marleyho bylo už několik. Oživit legendu reggae na velkém plátně chtěla třeba i režisérská esa jako Martin Scorsese či Oliver Stone, ovšem neuspěla.

Kdo chce zabít Boba?

Sedmatřicetiletý Ben-Adir je nyní zhruba ve věku, kdy slavný reggae muzikant, k jehož hitům patří No Woman, No Cry nebo I Shot the Sheriff, zemřel na rakovinu. Film začíná šest let před jeho smrtí, v roce 1976.

Představuje Boba Marleyho, na Jamajce už hudební hvězdu, jako věčného idealistu a neúnavného propagátora rodného ostrova, jehož trápí všudypřítomné násilí rozdmýchávané dvěma hlavními znepřátelenými politickými tábory a na ně napojenými zločineckými gangy. Hlavním a největším městem Kingstonem otřásaly přestřelky a bombové útoky, protože do ulic se přenesl boj mezi vládním Michaelem Manleym a opozičním Edwardem Seagou.

Násilí zasáhlo přímo i Marleyho. Do jeho domu vtrhli ozbrojenci ve chvíli, kdy zkoušel s kapelou. „Don Kinsey (americký kytarista, který nahrával s Marleym – pozn. red.) říká, že ten střelec přišel s automatickou zbraní, podíval se na Boba a zřejmě ho mohl zabít, protože Bob stál v rohu. A že místo toho, aby na Boba zamířil a střelil ho, zamířil tak nějak neurčitě, obecně, a velmi lehce ho škrábl do hrudníku. Kulka mu pak uvízla v levé paži,“ popisuje dramatickou situaci úryvek z knihy So Much Things to Say: The Oral History of Bob Marley, kterou napsal znalec reggae scény Roger Steffens a zveřejnil časopis Rolling Stone.

Kulce neunikl ani manažer Don Taylor, asistent kapely Louis Griffiths a postřelena byla i Marleyho manželka Rita. Všichni přežili.