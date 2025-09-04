V Nové Spirále na pražském Výstavišti bude mít premiéru The Saturn Revue. Kabaretní show pracuje s futuristickými prvky i s atmosférou jazzových klubů dvacátých a třicátých let minulého století. Podílí se na ní padesátka umělců i živý orchestr, který zahraje přímo na scéně.
The Saturn Revue má atmosféru futuristického jazzového klubu
Show diváky přenese do newyorského baru na konci světa, kde si lidé chtějí užívat, slavit a poslouchat hudbu. Kabaretní čísla se střídají jedno za druhým: burlesky, tanečníci, akrobati a k tomu i neznámí cizinci, kteří jsou jako návštěvníci z jiné galaxie.
Až nadlidsky působí výkon nizozemského artisty Michiela Tangeho van Leeuwena, který využívá k akrobacii chůdy. „To, že budu viset na lanech hlavou dolů s nasazenými chůdami, je něco, co jsem nikdy předtím nedělal. Bude pro mě premiéra nakombinovat tyto dvě své dovednosti,“ popisuje své číslo.
Umělci při svých vystoupeních využívají celý prostor divadla. Jeho hloubku a především otáčivé jeviště. „Když jsem viděl to pódium, hned mě napadl Saturn, a proto The Saturn Revue. Líbí se mi kombinace dvacátých a třicátých let a mimozemských bytostí,“ vysvětlil název show autor námětu a producent David N. Jahn.
Pracujeme i s dobou, ve které žijeme, s tím, co ošklivého se děje kolem nás, války a podobně. Blíží se konec světa. Co s tím uděláme?“ dodává k atmosféře představení producentka Terézia Bělčáková.
Inspirováno Cotton Clubem
Celý večer má svého průvodce. V roli konferenciéra se střídají herci Kryštof Krhovjak a Jan Cina. „Komunikujeme s divákem a zavádíme ho do našeho fantazijního světa. Je tam prostor pro zábavu i drama a samozřejmě svět varieté,“ uvedl druhý z nich.
Tvůrci našli inspiraci v Cotton Clubu – známém jazzovém baru v Harlemu. A tak i současné kabaretní revue má podobu art deca, které oživují futuristické motivy. O Cotton Clubu v roce 1984 vznikl také film. Hlavní roli tehdy režisér F. F. Coppola svěřil Richardu Gereovi.