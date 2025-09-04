The Saturn Revue má atmosféru futuristického jazzového klubu


Nová Spirála uvádí The Saturn Revue
V Nové Spirále na pražském Výstavišti bude mít premiéru The Saturn Revue. Kabaretní show pracuje s futuristickými prvky i s atmosférou jazzových klubů dvacátých a třicátých let minulého století. Podílí se na ní padesátka umělců i živý orchestr, který zahraje přímo na scéně.

Show diváky přenese do newyorského baru na konci světa, kde si lidé chtějí užívat, slavit a poslouchat hudbu. Kabaretní čísla se střídají jedno za druhým: burlesky, tanečníci, akrobati a k tomu i neznámí cizinci, kteří jsou jako návštěvníci z jiné galaxie.

Až nadlidsky působí výkon nizozemského artisty Michiela Tangeho van Leeuwena, který využívá k akrobacii chůdy. „To, že budu viset na lanech hlavou dolů s nasazenými chůdami, je něco, co jsem nikdy předtím nedělal. Bude pro mě premiéra nakombinovat tyto dvě své dovednosti,“ popisuje své číslo.

The Saturn Revue
Zdroj: Výstaviště Praha a.s./Václav Jirásek

Umělci při svých vystoupeních využívají celý prostor divadla. Jeho hloubku a především otáčivé jeviště. „Když jsem viděl to pódium, hned mě napadl Saturn, a proto The Saturn Revue. Líbí se mi kombinace dvacátých a třicátých let a mimozemských bytostí,“ vysvětlil název show autor námětu a producent David N. Jahn.

Pracujeme i s dobou, ve které žijeme, s tím, co ošklivého se děje kolem nás, války a podobně. Blíží se konec světa. Co s tím uděláme?“ dodává k atmosféře představení producentka Terézia Bělčáková.

Jan Cina v The Saturn Revue
Zdroj: Výstaviště Praha a.s./Václav Jirásek

Inspirováno Cotton Clubem

Celý večer má svého průvodce. V roli konferenciéra se střídají herci Kryštof Krhovjak a Jan Cina. „Komunikujeme s divákem a zavádíme ho do našeho fantazijního světa. Je tam prostor pro zábavu i drama a samozřejmě svět varieté,“ uvedl druhý z nich.

Tvůrci našli inspiraci v Cotton Clubu – známém jazzovém baru v Harlemu. A tak i současné kabaretní revue má podobu art deca, které oživují futuristické motivy. O Cotton Clubu v roce 1984 vznikl také film. Hlavní roli tehdy režisér F. F. Coppola svěřil Richardu Gereovi.

