Soudcoval první ragbyový zápas a neopustil manželku Židovku. Trampoty člověka Sekory přibližuje komiks

„Ondřej Sekora byl vlastně první, komu se podařilo udělat umělecko-naučnou knihu tak, aby se propojila naučná část s příběhem,“ uvádí historička umění Blanka Stehlíková. Hobby entomolog Sekora se proslavil především příběhy z hmyzího kolektivu seskupeného kolem zručného Ferdy Mravence.

Z názvu jedné ze Sekorových knih, v nichž spisovatel titulním hrdinou učinil Ferdova přechytralého souputníka – Trampoty brouka Pytlíka – si výtvarnice Barbara Šalamounová vypůjčila titul svého grafického románu. Trampoty člověka Sekory pojednala jako gamebook, čtenáři tedy mohou přeskakovat mezi kapitolami a nahlédnout přednostně do těch etap Sekorova života, které je víc zajímají.

„Chtěla jsem hlavně představit to, co není lidem tolik známo. Že (Sekora) přivedl do Čech ragby, že byl i karikaturistou, že trávil dobu války v pracovních lágrech,“ upřesnila Šalamounová. V její knize Sekora o všem, co zažil, vypráví přímo Ferdovi Mravencovi.

Propagátor ragby

Když nedostudovaný právník Sekora nastoupil na začátku dvacátých let do Lidových novin, dostal mimo jiné na starost sportovní rubriku. Později založil a redigoval časopis Sport. Čtenářům referoval z míst velkých sportovních akcí – do Francie vyjel jak na letní, tak na zimní olympiádu, ale i kvůli cyklistickému závodu Tour de France.

V Paříži (kde ovšem také navštěvoval výtvarné kurzy) se nadchl pro ragby. Ragbyovou šišku sice do českých zemí přivezl už koncem devatenáctého století sportovní buditel Josef Rössler-Ořovský z Anglie, ale u sportovní kuriozity víceméně zůstalo. Sekora jako první přeložil a ilustroval pravidla této hry, předsedal rovněž krátce Československé asociaci rugby-footballu.

Jako rozhodčí vyběhl na hřiště 9. května 1926 v historicky prvním ragbyovém utkání na území Československa. Proti sobě se postavily týmy SK Moravská Slavie Brno a AFK Žižka Brno, z výhry 31:17 se tehdy radovala Slavie.

Opilý mravenec a karikatura Hitlera

V Lidových novinách, s nimiž se přestěhoval z Brna do Prahy, se Sekora uplatnil také jako kreslíř. Fotografií tehdy bylo pořád ještě málo, a navíc nepříliš kvalitních pro tisk, kresba měla tedy stále poměrně významné místo na stránkách novin.

Vedle kresleného humoru Sekora vymýšlel i obrázkové seriály pro rubriku dětského koutku. V lednu 1933 začaly vycházet příběhy Ferdy Mravence. Původní komiksy obsahovaly i poměrně drastické válečné scény (Sekora měl armádní, byť ne frontovou zkušenost ze sklonku první světové války) a teprve při následné úpravě pro knižní vydání získal slavný hmyzí hrdina svou definitivní podobu.