Signal Festival připravil videomappingy i projekci na vodní stěnu

V Praze začíná třináctý ročník Signal Festivalu. Přehlídka digitální a kreativní kultury rozmístila světelné instalace tentokrát po dvou trasách vedoucích centrem a Vinohrady. Do 19. října nabídne dva videomappingy, 3D projekci na vodní stěnu nebo tvorbu legendy videoartu Billa Violy.
Program celkem zahrnuje dvacet instalací českých i zahraničních autorů a autorek. Dva videomappingy promění věž Staroměstské radnice a také fasádu kostela svaté Ludmily na náměstí Míru. Premiérou v historii festivalu bude 3D projekce na vodní stěnu, která připomíná hologram. Je deset metrů vysoká a dvacet metrů široká. Dílo Světlo Tzolk’inu připravilo tchajwanské studio Peppercorns.
Do sakrálního prostoru Anežského kláštera umístili organizátoři dílo už zesnulého amerického průkopníka videoartu Billa Violy. Videoinstalace znázorňuje muže vznášejícího se ve vodě a je příspěvkem k Violově častému tématu – hledání hranice mezi životem a smrtí.
České umění zastupují v letošním ročníku například Pavla Sceranková s interaktivní instalací Souhvězdí, která umožní zájemcům tvořit vlastní světelné konstelace, nebo umělecká skupina Rafani, kteří připravili performanci Grill Flame plnou ohnivých efektů.