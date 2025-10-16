Signal Festival připravil videomappingy i projekci na vodní stěnu


před 1 hhodinou|Zdroj: Signal Festival

V Praze začíná třináctý ročník Signal Festivalu. Přehlídka digitální a kreativní kultury rozmístila světelné instalace tentokrát po dvou trasách vedoucích centrem a Vinohrady. Do 19. října nabídne dva videomappingy, 3D projekci na vodní stěnu nebo tvorbu legendy videoartu Billa Violy.

Program celkem zahrnuje dvacet instalací českých i zahraničních autorů a autorek. Dva videomappingy promění věž Staroměstské radnice a také fasádu kostela svaté Ludmily na náměstí Míru. Premiérou v historii festivalu bude 3D projekce na vodní stěnu, která připomíná hologram. Je deset metrů vysoká a dvacet metrů široká. Dílo Světlo Tzolk’inu připravilo tchajwanské studio Peppercorns.

Vizualizace Souhvězdí od Pavly Scerankové
Zdroj: Signal Festival/Pavla Sceranková

Do sakrálního prostoru Anežského kláštera umístili organizátoři dílo už zesnulého amerického průkopníka videoartu Billa Violy. Videoinstalace znázorňuje muže vznášejícího se ve vodě a je příspěvkem k Violově častému tématu – hledání hranice mezi životem a smrtí.

České umění zastupují v letošním ročníku například Pavla Sceranková s interaktivní instalací Souhvězdí, která umožní zájemcům tvořit vlastní světelné konstelace, nebo umělecká skupina Rafani, kteří připravili performanci Grill Flame plnou ohnivých efektů. 

