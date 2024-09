Šest žen zvládá v Brně život jako Ocelové magnolie

„Je to příběh o přátelství a ženské síle. Je v pořádku, pokud jsou vtipné, sladké, inteligentní a silné,“ říká režisérka brněnského nastudování Katja Pegan.

Dějištěm hry je kadeřnický salon ve fiktivním malém městě v Louisianě, kde se pravidelně setkává skupina žen různého věku, a to nejen kvůli péči o zevnějšek, ale také kvůli potřebě blízkosti a pochopení. Jsou křehké a zranitelné jako květ magnolie, a přitom silné jako z ocele.

„Je trošku zavádějící, že se to odehrává v kadeřnickém salonu, že se tam budou řešit vlasy, ale ono to tak úplně není,“ upozorňuje herečka Barbora Slaninová. „Je to pravdivý příběh, ze života. Možná může mnoha lidem pomoct při řešení rodinných problémů, starostí, nemocí, smrti,“ doplnila její kolegyně Radka Coufalová.

Ocelové magnolie měly premiéru v roce 1987 v New Yorku a dočkali se více než tisíce repríz. O dva roky později vznikl stejnojmenný film, který pomohl nastartovat kariéru Julie Robertsové. Za roli Shelby získala první nominaci na Oscara.