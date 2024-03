Před sto lety vyšel Krvavý román, pocta braku a představivosti

Váchalova tvorba, vyrůstající ze vzrušené představivosti, nočních děsů a snů, přinášela v českém umění ojedinělý a zcela nový obraz vnitřního světa nespoutaného vizionáře. Krvavý román, s podtitulem Studie kulturně a literárně historická, je obhajobou toho, co je označováno za brak, ale i parodií na lidové čtivo.

Humor podle Váchala

„Vtipné jako vše, co V. napíše a nakreslí. Měl dělat ex libris, které by mu zaplatili, to nedělá. Ale nějakou legraci zadarmo, k tomu má vždy chuti dost,“ poznamenala si Váchalova družka, výtvarnice Anna Macková, když jí autor z románu předčítal. „Ve stejném roce, kdy knihu psal, četl také Haškova Švejka,“ podotkla k Váchalovu humoru kurátorka Portmonea Hana Klimešová.

Váchal proslul právě především jako tvůrce originálních autorských knih. Vytvořil vlastní jedinečné písmo, které vždy navrhl, odlil či vyřezal, vysázel, knihu ilustroval nejčastěji barevnými dřevoryty, dílo pak svázal a kolportoval.

Kromě Krvavého románu vydal monumentální cyklus dřevorytů Šumava umírající a romantická nebo spolu s Mackovou Receptář barevného dřevotisku, kterého se tehdy prodal jediný výtisk za 16 tisíc korun. Milovník mystiky, okultismu a magie a obdivovatel baroka své knihy vydával jen v několika málo exemplářích. Krvavých románů bylo sedmnáct.

Krvavý román a Portmoneum

Z této knihy se stal především díky jejím dalším vydáním jinými vydavateli fenomén, který měl vliv na řadu dalších událostí. Jednou z nich byla i záchrana Portmonea v Litomyšli. Dům i nábytek vyzdobil Váchal svými až démonickými vizemi v letech 1920 až 1924 na zakázku pro svého obdivovatele Josefa Portmana.

Amatérský tiskař a sběratel umění v něm chtěl zřídit muzeum a nazvat ho po Váchalovi. Přátelé se ale nepohodli. Portman neoprávněně užíval k tisku Váchalovy štočky. Umělec zase v Krvavém románu vytvořil škudlivého hraběte Portmona, který přebývá v Portmoneu.