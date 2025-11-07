Po Dýchej přišlo Opatruj, druhé posmrtné album Stypky a Bandjeez

Téměř pět let po předčasném odchodu Davida Stypky vychází jeho druhé posmrtné album. Stejně jako v případě předchozí nahrávky Dýchej i písně z novinky Opatruj Stypka skládal a nahrával s kapelou Bandjeez, ale už je nestihl vydat. Zesnulého skladatele a zpěváka připomenou také příští rok koncerty s filharmonickým doprovodem.
Novinka Opatruj obsahuje dvanáct písní. „David Stypka tvořil jednak sám u sebe ve studiu, jednak v mém studiu a jednak zkoušeli s kapelou na různých chalupách a ve zkušebně, takže z těchto tří zdrojů jsme po vydání předchozí desky Dýchej začali dávat dohromady písně, které měl ještě rozpracované,“ uvedl ke vzniku novinky producent Martin Ledvina.
David Stypka se hudbě věnoval od dvanácti let, širší veřejnosti se ale představil až v sedmatřiceti, když vydal s kapelou Bandjeez debutové album Čaruj u nahrávací společnosti. Stypka a Bandjeez následně získali řadu hudebních ocenění, mimo jiné i několik cen Anděl, včetně tří posmrtných za rok 2021 za album Dýchej. Rozpracovanou nahrávku za něj dokončili jeho spoluhráči z kapely Bandjeez společně s Ledvinou.
Písně o smrti i vesmíru
„S Davidem jsme písně vždycky tvořili spolu. David přišel s hrubou kostrou a pak do toho každý z kapely něco dal. V tomhle případě to nebylo jinak. Samozřejmě nám chyběl Davidův názor, ale vlastně jsme pokračovali ve stejném gardu jako předtím,“ dodal k novince Opatruj pianista z kapely Bandjeez Pavel Sotoniak. K duetu s názvem Stejný se jako host připojila Markéta Irglová.
Nové album předznamenal singl s videoklipem Už mě nesou. Záběry na postarší televizi, která vysílá vzpomínky z rodinného a studiového archivu Davida Stypky, vznikly na zpěvákově chalupě v České Kanadě. „David měl dar zpívat silně a pozitivně o naprosto brutálních věcech a to se v této písničce ukazuje,“ podotýká producent.
Skladby na desce Opatruj jsou ale tematicky různorodé. „Je tam třeba písnička z období, kdy byl fascinován vesmírem,“ naznačil Sotoniak.
Koncerty i dokument
Příští rok v lednu, kdy uplyne pět let od Stypkovy předčasné smrti, je v plánu několik koncertů připomínajících jeho tvorbu. Zapojily se do nich orchestry ze zpěvákovy rodné Moravy.
Janáčkova filharmonie Ostrava zopakuje po třech letech program K poctě Davida Stypky. Jde o průřez jeho deskami nahranými s kapelou Bandjeez. Kromě muzikantů ze skupiny vystoupí také Kateřina Marie Tichá, s níž Bandjeez nyní hrají, Mirai Navrátil a Ewa Farná. S tou Sypka nahrál jeden ze svých největších hitů Dobré ráno, milá. Se stejnými hosty, ale za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc se odehraje rovněž koncertní vzpomínka v pražském O2 universu.
O Davidu Stypkovi vzniká také dokument v režii Dana Svátka. Do názvu si filmař vypůjčil názvy zpěvákových alb: Neboj, dýchej, čaruj. Premiéru by měl mít snímek příští rok na jaře.