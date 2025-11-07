Po Dýchej přišlo Opatruj, druhé posmrtné album Stypky a Bandjeez


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
11 minut
Pavel Sotoniak a Martin Ledvina o desce Opatruj
Zdroj: ČT24

Téměř pět let po předčasném odchodu Davida Stypky vychází jeho druhé posmrtné album. Stejně jako v případě předchozí nahrávky Dýchej i písně z novinky Opatruj Stypka skládal a nahrával s kapelou Bandjeez, ale už je nestihl vydat. Zesnulého skladatele a zpěváka připomenou také příští rok koncerty s filharmonickým doprovodem.

Novinka Opatruj obsahuje dvanáct písní. „David Stypka tvořil jednak sám u sebe ve studiu, jednak v mém studiu a jednak zkoušeli s kapelou na různých chalupách a ve zkušebně, takže z těchto tří zdrojů jsme po vydání předchozí desky Dýchej začali dávat dohromady písně, které měl ještě rozpracované,“ uvedl ke vzniku novinky producent Martin Ledvina.

David Stypka se hudbě věnoval od dvanácti let, širší veřejnosti se ale představil až v sedmatřiceti, když vydal s kapelou Bandjeez debutové album Čaruj u nahrávací společnosti. Stypka a Bandjeez následně získali řadu hudebních ocenění, mimo jiné i několik cen Anděl, včetně tří posmrtných za rok 2021 za album Dýchej. Rozpracovanou nahrávku za něj dokončili jeho spoluhráči z kapely Bandjeez společně s Ledvinou.

Hvězdička, křížek a mezitím dýchej, představuje producent poslední album zesnulého Davida Stypky
David Stypka

Písně o smrti i vesmíru

„S Davidem jsme písně vždycky tvořili spolu. David přišel s hrubou kostrou a pak do toho každý z kapely něco dal. V tomhle případě to nebylo jinak. Samozřejmě nám chyběl Davidův názor, ale vlastně jsme pokračovali ve stejném gardu jako předtím,“ dodal k novince Opatruj pianista z kapely Bandjeez Pavel Sotoniak. K duetu s názvem Stejný se jako host připojila Markéta Irglová.

Nové album předznamenal singl s videoklipem Už mě nesou. Záběry na postarší televizi, která vysílá vzpomínky z rodinného a studiového archivu Davida Stypky, vznikly na zpěvákově chalupě v České Kanadě. „David měl dar zpívat silně a pozitivně o naprosto brutálních věcech a to se v této písničce ukazuje,“ podotýká producent.

Skladby na desce Opatruj jsou ale tematicky různorodé. „Je tam třeba písnička z období, kdy byl fascinován vesmírem,“ naznačil Sotoniak. 

Koncerty i dokument

Příští rok v lednu, kdy uplyne pět let od Stypkovy předčasné smrti, je v plánu několik koncertů připomínajících jeho tvorbu. Zapojily se do nich orchestry ze zpěvákovy rodné Moravy.

Janáčkova filharmonie Ostrava zopakuje po třech letech program K poctě Davida Stypky. Jde o průřez jeho deskami nahranými s kapelou Bandjeez. Kromě muzikantů ze skupiny vystoupí také Kateřina Marie Tichá, s níž Bandjeez nyní hrají, Mirai Navrátil a Ewa Farná. S tou Sypka nahrál jeden ze svých největších hitů Dobré ráno, milá. Se stejnými hosty, ale za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc se odehraje rovněž koncertní vzpomínka v pražském O2 universu.

O Davidu Stypkovi vzniká také dokument v režii Dana Svátka. Do názvu si filmař vypůjčil názvy zpěvákových alb: Neboj, dýchej, čaruj. Premiéru by měl mít snímek příští rok na jaře. 

Zemřel zpěvák, kytarista a textař David Stypka
David Stypka

Výběr redakce

Evropská komise zpřísnila vízová pravidla pro Rusy

Evropská komise zpřísnila vízová pravidla pro Rusy

13:34Aktualizovánopřed 9 mminutami
Po kontaktu s balíčkem na základně u Washingtonu onemocnělo několik lidí

Po kontaktu s balíčkem na základně u Washingtonu onemocnělo několik lidí

09:53Aktualizovánopřed 15 mminutami
Babiš se schází s některými kandidáty na ministry

Babiš se schází s některými kandidáty na ministry

08:50Aktualizovánopřed 26 mminutami
Ve sněmovně už je novela, která má zastavit růst sociálních odvodů živnostníků

Ve sněmovně už je novela, která má zastavit růst sociálních odvodů živnostníků

před 43 mminutami
Padly pokuty za volební kampaň. ODS, SPD nebo Motoristé zaplatí tisíce korun

Padly pokuty za volební kampaň. ODS, SPD nebo Motoristé zaplatí tisíce korun

před 1 hhodinou
„Žádný kout planety nezůstane nedotčen.“ Summit v Brazílii se zabývá klimatem

„Žádný kout planety nezůstane nedotčen.“ Summit v Brazílii se zabývá klimatem

před 2 hhodinami
Prezident Pavel udělil milosti dvěma ženám

Prezident Pavel udělil milosti dvěma ženám

před 3 hhodinami
Tajfun si ve Vietnamu vyžádal pět životů, na Filipínách už 188

Tajfun si ve Vietnamu vyžádal pět životů, na Filipínách už 188

08:54Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Po Dýchej přišlo Opatruj, druhé posmrtné album Stypky a Bandjeez

Téměř pět let po předčasném odchodu Davida Stypky vychází jeho druhé posmrtné album. Stejně jako v případě předchozí nahrávky Dýchej i písně z novinky Opatruj Stypka skládal a nahrával s kapelou Bandjeez, ale už je nestihl vydat. Zesnulého skladatele a zpěváka připomenou také příští rok koncerty s filharmonickým doprovodem.
před 59 mminutami

V Divadle Petra Bezruče se hraje fotbal

V ostravském Divadle Petra Bezruče zní baníkovské chorály i tradiční fanouškovský pozdrav. Nová autorská inscenace Baníček, ale, ale, ale uměleckého šéfa souboru Jana Holce spojuje totiž divadelní prostředí a fotbalovou vášeň.
před 21 hhodinami

Frankensteinovo monstrum touží po empatii u del Tora i v Národním divadle

Frankenstein patří k nejznámějším hororovým příběhům. Během dvou století od svého vzniku se původní román dočkal mnoha ztvárnění. Do filmového zpracování se nejnověji pustil oscarový režisér Guillermo del Toro a premiéru na jevišti chystá Národní divadlo v Praze.
včera v 14:25

Zemřela výtvarnice a herečka Věra Křesadlová

Zemřela výtvarnice a herečka Věra Křesadlová. Bylo jí 81 let. Byla dlouholetou členkou divadla Semafor a hrála také ve filmu, spojena je zejména s československou novou vlnou.
včeraAktualizovánovčera v 14:24

Filmová Mezipatra přinesou queer témata do Prahy i Brna

V Praze a následně v Brně se opět uskuteční queer filmový festival Mezipatra. Letošním ročníkem, který startuje 6. listopadu, prostupují témata bezpečí a soudržnosti.
včera v 10:14

„Fuška, ale krásná.“ Laterna magika nenechá vysloužilé tanečníky sedět v parku

Laterna magika, jedna ze scén pražského Národního divadla, uvedla novou inscenaci V parku. Představení řeší vztahy stárnoucích lidí, prostřednictvím pohybového divadla a beze slov.
včera v 08:40

Jsem Reilly, Sidney Reilly. Možnému předobrazu Bonda se stalo osudným Rusko

Bývá označován za „prvního moderního špiona“. Britský agent a dobrodruh ruského původu Sidney Reilly byl popraven 5. listopadu 1925 v Moskvě. O dalších třicet let později se podle spekulací možná stal jedním z předobrazů fiktivního agenta Jamese Bonda.
5. 11. 2025

Kina vypráví loutkové Pohádky po babičce

Síla vyprávění uzdravuje, chtějí ukázat Pohádky po babičce, které se od 6. listopadu promítají v českých kinech. Poetický loutkový snímek inspirovala kniha Arnošta Goldflama a vznikl s přispěním České televize.
5. 11. 2025
Načítání...