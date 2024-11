Padělaný Haydn a pohřební housle. Hoaxy se nevyhýbají ani klasické hudbě

před 41 m minutami | Zdroj: The Guardian , BR Klassik , The New York Times , Time , Britannica , Interlude

Své závěry si ověřili u předního britského muzikologa a odborníka právě na Haydna H. C. Robbinse Landona. Pravostí skladeb si byl natolik jistý, že „nález století“ oznámil při tiskové konferenci a napsal o něm do renomovaných hudebních časopisů. Nepochyboval, že sonáty ilustrují Haydnovo „hledání nového hudebního jazyka síly a krásy pozoruhodně svérázným způsobem“.

Okamžitě se ozval Institut Josepha Haydna z Kolína nad Rýnem, že údajný objev je podvrh. Do bližšího přezkoumání rukopisu se pustili i odborníci z aukční síně Sotheby's. Upozornili na několik podivností: dáma, jejíž půda skrývala senzační objev, není k nalezení. A ocelové pero, jímž byly sonáty podle všeho zaznamenány do not, se za Haydnova života ještě zdaleka nepoužívalo. Psát se jím začalo až v devatenáctém století.

Haydn, stejně jako jiní mistři svého oboru, byl v době, kdy ještě žil a tvořil, často kopírován. Jeho šest údajných sonát „za něj“ vytvořil už zmíněný pisatel dopisu, do té doby nijak známý flétnista jménem Winfried Michel. Je tedy největším padělatelem ve světových dějinách, reagoval napálený Landon.

Je Haydn vůbec něčím zvláštní?

Ten mimochodem ve svých knihách, jimiž přibližoval vážnou hudbu laikům, uváděl na pravou míru mýty spojené s Wolfgangem Amadeem Mozartem. Zvláště kolem závěru skladatelova života se vynořila spousta zavádějících domněnek týkajících se Mozartova vztahu s nepřejícím konkurentem Salierim a zjevování tajemného posla. Mohl za to úspěch divadelní hry Petera Shaffera z roku 1979 a následně podle ní natočeného oscarového filmu Amadeus v režii Miloše Formana, tehdy československého emigranta v Hollywoodu.

Blamáž s Haydnovými sonátami vyvolala debatu, do jaké míry přisuzujeme kvalitu hudebním dílům na základě domnělé velikosti jejich autora. Rok po nálezu sonát řekla Eva Badurová-Skodová, že její manžel se pořád domnívá, že skladby mohou být pravé. Jakkoliv se většina odborníků, které tehdy oslovil list The New York Times, shodla na tom, že údajné Haydnovy skladby jsou podvrhy, jde o závěry odvozené z neautentičnosti zápisu, jako je třeba příliš moderní pero, nejde ovšem o hudbu samotnou. Ta by k přesvědčení o Haydnově autorství sama o sobě stačila.