Od Destinnové po Koženou. České primadony z MET se sešly na výstavě v Národním muzeu

Metropolitní opera v New Yorku, zkráceně označovaná MET, patří k nejvýznamnějším divadelním scénám na světě. Vystupovat zde je vnímáno jako prestižní. Výstava v Národním muzeu, nazvaná České primadony v MET opeře, připomíná prostřednictvím kostýmů ze sbírek obou institucí stopy českých pěvkyň. Mnohdy se zasloužily o uvedení českých oper na americkém jevišti.

Když posledního listopadu roku 1906 uváděla Metropolitní opera Wagnerova Tannhäusera, v obsazení byl uváděn mimo jiné Carl Burrian, tedy tenorista Karel Burian, který si coby český pěvec zapsal prvenství na jevišti slavného operního domu. A to více než čtvrtstoletí po otevření. Následovala ho řada jeho kolegů a kolegyň, o dva roky později si prvenství mezi pěvkyněmi připsala Emilie Paulina Jindřiška Kittlová alias Ema Destinnová.

Destinnová pomohla Prodané nevěstě

Debutovala v roli otrokyně Aidy ve stejnojmenném Verdiho kusu. Na vrcholu se zde Destinnová držela osm sezon, hvězdnou dvojici vytvořila s Enrikem Carusem. Ve světě úspěšná vlastenka se mimo jiné zasadila o uvedení Prodané nevěsty, ačkoliv v německém překladu, a zhostila se role Mařenky pod taktovkou dalšího českého rodáka Gustava Mahlera.

Ze zámoří se Destinnová vracela do Prahy a od roku 1914 do svého zámečku ve Stráži nad Nežárkou. Právě tady byla nucena strávit zbytek první světové války poté, co úřady umělkyni v roce 1916 obvinily z protistátní činnosti a odebraly jí pas. Bohužel tím vlastně ukončily i její hvězdnou kariéru, protože po skončení konfliktu se už Destinnové na předchozí zahraniční úspěchy navázat nepodařilo.