Staroměstská tržnice se mění v galerii Signal Space. Dlouho nepřístupné prostory v centru Prahy proměnili pořadatelé Signal Festivalu ve stálou expozici digitálního umění.
Obrazem: Digitální umění našlo stálou expozici v Signal Space
Galerie Signal Space v rekonstruované budově Staroměstské tržnice, postavené v devatenáctém století, spojuje historii s futuristickou vizí. „Proces vzniku od prvotní myšlenky do toho, že tady teď stojíme, trval plus minus pět let. Hledali jsme poměrně dlouho prostory. To byla alfa a omega,“ uvedl ředitel Signal Space a Signal Festivalu Martin Pošta.
Stálý program galerie chtějí kurátoři dvakrát ročně obměňovat. Zahajuje ho výstava Echoes of Tomorrow (Ozvěny zítřka). Součástí je mimo jiné 360stupňová projekce Everything od tureckého studia Nohlab. „Kromě uhrančivých vizuálů má toto dílo také až filozofickou rovinu, kdy se umělci zaobírají otázkami vývoje a pokračování života. Otázkami různých možností budoucí existence,“ upřesnil programový manažer galerie Mario Kunovský.
Stálé místo v galerii bude mít české umění v rámci prostoru CzechBox. Aktuálně tu návštěvníci najdou víc než čtyřicet světelných objektů designéra Petra Puflera alias Světlonoše. „Výstava se jmenuje Meditace a už od toho názvu jsem chtěl vytvořit prostor, který zve diváka ke kontemplaci nebo ke klidnění,“ popsal umělec své dílo.
Signal Space se zapojí i do programu Signal Festivalu, který se uskuteční v polovině října. Ten rozsvítí i další unikátní interiéry v Praze, třeba Anežský klášter nebo Clam-Gallasův palác. Vůbec poprvé v historii přehlídky také ukáže velkoformátovou trojrozměrnou projekci na vodní ploše.