Nominacím na ceny Grammy vévodí Beyoncé, Beatles mají šanci za píseň s AI

Sbírka Beyoncé čítá už dvaatřicet zlatých gramofonků. Nejnověji si vysloužila nominace za album Cowboy Carter, a to napříč pestrou škálou žánrů – od country po melodický rap. Singl Texas Hold ‘Em má šanci stát se nejlepší písní i nahrávkou roku a také nejlepší country skladbou.

Beyoncé je už nyní nejúspěšnějším umělcem ve více než 65 let trvající historii cen Grammy. Kromě samotných ocenění vede také v počtu nominací, kterých má i s těmi aktuálními na kontě bez jedné rovných sto. O deset ocenění tak překonala svého manžela a rappera Jay-Z.

S titulem Cowboy Carter má Beyoncé také šanci získat cenu pro album roku, která jí zatím chybí. Pokud by tentokrát uspěla, stala by se první černoškou s tímto oceněním v jednadvacátém století a navázala by na úspěch raperky Lauryn Hillové, která před 25 lety zvítězila s deskou The Miseducation of Lauryn Hill.