Grammy za album roku má počtvrté Taylor Swiftová, je to rekord

„Ráda bych vám řekla, že tohle je ten nejšťastnější moment mého života,“ řekla při přebírání ceny zřejmě nejoblíbenější zpěvačka současnosti Swiftová, která ale zároveň podotkla, že stejně šťastná se cítí, když tvoří a vystupuje.

Na 66. ročníku cen americké hudební akademie v Los Angeles obdržela americká zpěvačka také Grammy za nejlepší popové vokální album. Fanouškům a fanynkám pak podle agentury AP prozradila „tajemství, které jsem před vámi poslední dva roky tajila, a to, že 19. dubna vychází moje zbrusu nové album“. Deska se bude jmenovat Tortured Poets Department.

„Děkuji ti Greto Gerwigová za natočení nejlepšího filmu roku,“ vzkázala ve své děkovné řeči zase Billie Eilishová režisérce filmu Barbie, který doprovodila její píseň roku What Was I Made For?

Cyrusová se mohla radovat z cen za nejlepší nahrávku a nejlepší popové sólové představení za píseň Flowers. Zpěvačka známá jako SZA, která šla do večera s nejvíce – devíti – nominacemi, si zase odnesla cenu za nejlepší R&B píseň za hit Snooze.

Několik úspěchů si připsal i Killer Mike, kterého ale ze sportovní haly, kde se ceny předávaly, z dosud neznámých důvodů vyvedla policie v poutech.