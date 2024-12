Motýli a můry v obrazech Anny Ruth nesou křehkost i smrt

Kukly, můry, motýli, šneci i bezpohlavní postavy se objevují na aktuální výstavě v pražské Bold Gallery. Malířka Anna Ruth se vydává do světa vlastní fantazie, osobní mytologie, světla a tmy.

Jednou z inspirací pro osobní mytologii Anny Ruth byly můry, které se živí slzami spících ptáků – ptačí oči ale ve svých obrazech nahradila lidskými. „Tak nějak mě to vedlo k můrám a motýlům, které když se jich člověk dotkne, vlastně zabije,“ vysvětluje výtvarnice. K tomu, co ji na těchto tvorech fascinuje, doplňuje: „Celkově jejich strategie k přežití a různé paralely proměny hmyzu z larvy do dospělce.“

Často se v jejích obrazech vedle křehkosti objevuje také symbol smrti, i když to není vždy na první pohled znát. „S termínem smrti jsem se poprvé setkala, když jsem jako malá při hře jednoho šneka nechtě utrápila. Přišla za mnou maminka a řekla mi, že něco jako smrt je,“ uvedla Anna Ruth.

Kromě malby se věnuje hudbě, což se rovněž promítá do jejích výstav. Na té v Bold Gallery stojí například kolovrat, který je uměleckým objektem a zároveň slouží jako hudební nástroj. Nitě navíjené kolovratem se propojují s kokony můr.

Díla Anny Ruth jsou pod názvem Spinnig Shadows, Weaving Light k vidění do 11. ledna.