Mornštajnová hledá v Čase vos spokojenost, i v audioverzi

Čas vos je sedmým románem Aleny Mornštajnové pro dospělé čtenáře. Novinka je, jak spisovatelka sama říká, méně dramatická než předchozí knihy. „Je to hlavně příběh o hledání spokojenosti a dobrého života,“ upřesnila. Podotkla, že být šťastný, respektive spokojený, ale „dá prostě velkou práci“.

V knize se prolínají dvě vypravěčské linky. Bára se vrací do Brodu do starého domu, kde žije s dávnou křivdou. „Snaží se vědomě vypořádat se svou minulostí a má kuráž začít znovu,“ říká Helena Dvořáková, která knižní hrdince propůjčila hlas v audioverzi.

Ptáčník, druhá z hlavních postav, je nepochopený podivín a samotář. „V dětství si prošel, dá se říct, terorem. Říká se, že děti dokážou zpracovat ledacos, ale myslím, že negativní stopy, to zanechává strašně v člověku,“ prozradil Jan Vlasák, který Čas vos také namluvil.

Příroda jako místo bezpečí

Bára a Ptáčník mají kromě bolestí z minulosti společné i sousedství a přírodu. Ona miluje květiny a zahradu, on les a pozorování ptáků. „Čím jsem starší, tím jsem k vnímání přírody citlivější a všechno, co se v přírodě děje, je pro mě důležité,“ přiznává Alena Mornštajnová. „Les a zahrada v knize představují místa, kde se hrdinové cítí v bezpečí. Je to pro ně únik od světa, který je zatěžuje nebo – v případě Ptáčníka – mu tak docela nerozumí a vlastně se o to ani nesnaží,“ dodává.

Les měl přímo v názvu i její předchozí román, v němž zpracovala téma sexuálního zneužívání. Pozornost ke knize přitáhla diskuse, která se rozvířila po kritice, že Mornštajnová zřejmě literárně vytěžila skutečný příběh výtvarnice působící pod uměleckým jménem Toy Box. To spisovatelka odmítla.