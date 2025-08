Láska k manželovi i národu procházela u M. D. Rettigové žaludkem

Nejen pověstný tucet vajec a praktické rady do domácnosti, ale i národní cítění se Magdalena Dobromila Rettigová snažila přimíchat do svého působení zejména na dívky. Duševní potrava pro ni byla neméně důležitá jako dobře uvařená krmě. A to i v kurzech, které tato kuchařka, ale také buditelka a spisovatelka vedla v Litomyšli, kde před sto osmdesáti lety, 5. srpna 1845, zemřela.