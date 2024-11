Kresby Michelangela či Tiziana poodhaluje výstava ze sbírek Karla III.

„Je to největší výstava italské renesanční kresby, která se kdy ve Spojeném království konala. Můžete zde vidět díla některých z největších umělců té doby: Michelangela, Leonarda, Raffaela nebo Tiziana,“ shrnul výstavu kurátor Marin Clayton.

Veřejnost si tak může prohlédnout díla, která jsou jinak schovaná v královských sbírkách – Tizianovy studie zvířat, Raffaelovu skicu pro Tři grácie, Leonardovy náčrtky a záznamy o počasí, jeho mapy a anatomické studie.

Da Vinci platil za jednoho z největších znalců lidského těla, má se za to, že kdyby jeho detailní kresby byly zveřejněny už za jeho života nebo krátce po jeho smrti, mohlo to výrazně posunout evropské lékařství. Ovšem některé nyní vystavené studie byly lidstvu skryté až do roku 1900.