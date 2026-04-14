Komorní scéna Aréna uvádí hru inspirovanou zakázaným románem


Komorní scéna Aréna uvádí hru o Klausi Mannovi
Dramatik a dramaturg Tomáš Vůjtek připravil pro Komorní scénu Aréna v Ostravě novou hru. Pod názvem „Klaus Mann napsal Mefista“ hledá v osudech německého spisovatele i jeho zakázaného románu zamyšlení pro současnost.

Ostravská novinka se soustředí na Klause Manna a jeho sestru Eriku. Děti nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna dávaly ve dvacátých letech minulého století své názory najevo divadlem. „Provokovali a bavilo je to. Samozřejmě se pohybovali v exkluzivnějším prostředí. Jestli bylo něco (tehdy) v Berlíně módní, tak to byl ‚koks‘. Na tom oni jeli strašně,“ popisuje divoké časy sourozenců Mannových dramatik Tomáš Vůjtek.

Jejich blízkým přítelem byl herec Gustaf Gründgens. Zatímco Klaus Mann odešel před nacismem do emigrace (mimo jiné získal po nástupu Adolfa Hitlera k moci československé občanství), jeho milenec – a také krátce Eričin manžel – Gustaf dělal kariéru.

A Mann následně píše román Mefisto, v němž se nechal inspirovat skutečnými postavami kulturního života v meziválečném Německu. Kniha pojednává o ctižádostivém herci, který se zaprodal. Exceluje v roli Mefista, a aby docílil svého přání stát se největším německým umělcem, spolupracuje s nacistickým režimem.

Zakázaná kniha

V Německu román vyjít nemohl. „Byla to první kniha, která se v západním světě šířila v opisech na strojích, čili byla tím, čemu my tady říkáme samizdat,“ upozorňuje Vůjtek.

Nástup nacismu Mann zobrazoval sarkastickým způsobem. „S notnou dávkou humoru se mu daří vylíčit hrůzu, která se tehdy šířila,“ podotýká představitel Klause Manna Vlastimil Burda.

Ve stínu slavnějšího bratra bojoval Heinrich Mann proti válce a nacistům
Heinrich Mann v exilu v USA v roce 1943

V Mannově rodné zemi se Mefisto ke čtenářům poprvé oficiálně dostal až v roce 1956, tedy dvě dekády po prvním exilovém vydání v Nizozemsku a sedm let po autorově smrti. K mání byl knižní příběh ve Východním Německu, v Západním se stal předmětem soudního sporu, kdy Spolkový soudní dvůr dal za pravdu Gründgensově dědici a vydání románu zablokoval.

Rozsudek vyvolal rozhořčení, že chrání umělce, který se podbízel nacistům, před kritikou emigranta, který proti nacistům bojoval, připomíná list Die Welt. Zmiňuje ale také, že na rozdíl od knižního hrdiny nebyl Gründgens jednoznačně bezohledným oportunistou. Sice se stal tváří kulturní politiky režimu, ale zároveň ve svém divadle poskytoval útočiště pronásledovaným hercům.

Jak dělat umění v době, která mu nepřeje?

Na základě vlastní hořké zkušenosti Mann v románu kritizoval umělecké kompromisy a přizpůsobení se autoritářským režimům. „Napsal příběh o tom, jak snadno se pravda mění v pohodlnou lež a jak tenká je hranice mezi osobní integritou a kariérním kompromisem,“ dodává režisér Ivan Krejčí. Ostravským tvůrcům nicméně nejde o historickou rekonstrukci událostí, ale o zachycení, jak podobné mechanismy fungují dnes.

Na začátku osmdesátých let vzniklo rovněž filmové zpracování Mefista oceněné Oscarem. Maďarskému režisérovi Istvánu Szabóvi mohlo být téma i osobně blízké, protože – jak přiznal později – během studií donášel tajné policii.

„Ta hra je o tom, čím vším se platí za to, že děláte umění, a jak velké pochyby jsou o tom, jestli to umění vlastně má smysl a jak se s tím vypořádat ve chvíli, kdy žijete v době, která mu nepřeje,“ říká Vůjtek. Aréna tak touto premiérou pokračuje ve své dramaturgické linii, která se dlouhodobě soustředí na silná témata moderních dějin, morální dilemata jednotlivce a společenskou odpovědnost umění.

Setkání se Smrťákem

Názvem Mefisto odkazoval Klaus Mann k nejslavnější roli Gustafa Gründgense. Tato postava z Ghoetova dramatu vystupuje i ve Vůjtkově hře, kde vede hovory s blazeovaně cynickým Profesorem – ve skutečnosti Smrťákem. Hraje ho Marek Cisovský. „Říkám: ‚Já neléčím, já jenom pomáhám.‘ Takže pomáhám lidem zemřít,“ poznamenal herec.

Smrt ale dlouho nebyla nakloněna Klausi Mannovi, který se několikrát neúspěšně pokusil o sebevraždu. A jeho bývalý přítel Gustaf – předobraz Mefista – se zřejmě předávkoval prášky na spaní, když cestoval kolem světa.

Návštěva staré dámy zviklá morálku v Ostravě
Návštěva staré dámy v Komorní scéně Aréna

Sněmovna potvrdila stav legislativní nouze pro projednání zákona o regulaci cen paliv

ŽivěSněmovna potvrdila stav legislativní nouze pro projednání zákona o regulaci cen paliv

Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

ČT a ČRo mají od příštího roku místo poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu, řekl Klempíř

ČT a ČRo mají od příštího roku místo poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu, řekl Klempíř

Firma AVE CZ u soudu neuspěla ve sporu o spalovnu v Rybitví, podá kasační stížnost

Firma AVE CZ u soudu neuspěla ve sporu o spalovnu v Rybitví, podá kasační stížnost

Vance vyzval papeže, aby se nevměšoval do amerických záležitostí

Vance vyzval papeže, aby se nevměšoval do amerických záležitostí

Účastníci Pochodu živých si připomněli oběti holocaustu

Účastníci Pochodu živých si připomněli oběti holocaustu

Ke konání sudetoněmeckého sjezdu se Brno postavilo neutrálně

Ke konání sudetoněmeckého sjezdu se Brno postavilo neutrálně

ÚS vyhověl stížnosti Knížáka, justice musí znovu rozhodovat o rehabilitaci

ÚS vyhověl stížnosti Knížáka, justice musí znovu rozhodovat o rehabilitaci

Komorní scéna Aréna uvádí hru inspirovanou zakázaným románem

Dramatik a dramaturg Tomáš Vůjtek připravil pro Komorní scénu Aréna v Ostravě novou hru. Pod názvem „Klaus Mann napsal Mefista“ hledá v osudech německého spisovatele i jeho zakázaného románu zamyšlení pro současnost.
před 43 mminutami

Méně filmů i práce, kritizují Thompsonová či Bardem fúzi hollywoodských studií

Více než čtrnáct set hollywoodských herců, scenáristů, režisérů a dalších filmových profesionálů se s „jednoznačným nesouhlasem“ staví proti tomu, aby společnost Warner Bros. pohltil její konkurent Paramount. V otevřeném dopise vyjádřili obavy z dopadů, jaké by spojení dvou významných hollywoodských studií mohlo mít na už tak ohrožovaný filmový průmysl. Paramount naopak ujišťuje, že transakce přinese „více příležitostí pro práci“.
Zemřel trumpetista Václav Hybš. Spolupracoval s Gottem i Matuškou

Ve věku 90 let zemřel v neděli trumpetista, aranžér a kapelník Václav Hybš. Vystupoval s řadou známých interpretů populární hudby včetně Karla Gotta a Waldemara Matušky. Jeho orchestr byl především v 80. letech častým hostem na televizních obrazovkách, zejména v různých pořadech estrádního typu, televizních Silvestrech či v Televarieté. O jeho úmrtí informoval producent Jan Adam.
VideoRole si nehledám, najdou si mě, říká herečka Jana Nagyová

Pro generace diváků zůstane navždy spojena s princeznou Arabelou. Teď se ale na televizní obrazovky a filmová plátna vrací v rolích, které mají k pohádkové bezstarostnosti daleko. Po letech věnovaných rodině zažívá herečka Jana Nagyová svůj velký návrat, který potvrdila i v novém životopisném snímku Šampión o krasobruslaři Ondreji Nepelovi. „Role si nehledám, ty role si najdou mě,“ poznamenala v Interview ČT24, kde ji vyzpovídala Tereza Willoughby. „Už jsem nad věcí, zažila jsem v životě aplaus i kritiku i pády i smích,“ říká Nagyová. Lidem chce prý rozdávat radost a štěstí.
Michal Prokop a James Cole s Ideou mají po dvou cenách Anděl

Patnáct kategorií cen Anděl za rok 2025 zná své vítěze. Nejlepší loňské album natočil sólový interpret roku Michal Prokop s kapelou Framus Five. Po dvou cenách si za společný projekt odnesli také rappeři James Cole a Idea. Sólovou interpretkou je Klára Vytisková, kapelou Mňága a Žďorp. K významným osobnostem v síni slávy se připojila Lenka Filipová.
Baron Prášil v Laterně magice vypráví beze slov i Zemana

Baron Prášil ožívá na jevišti. Klasický příběh o síle představivosti, který je známý především díky filmu Karla Zemana, nastudovala Laterna magika v Praze jako multimediální inscenaci.
K nalezení nacisty ukradeného Modiglianiho napomohly i Panama Papers

Do Francie by se měl po letech sporů vrátit obraz od Amedea Modiglianiho s pohnutou historií. Malba Sedící muž (opírající se o hůl) urazila cestu z nacisty okupované Francie až do New Yorku, kde letos v dubnu nejvyšší soud rozhodl o navrácení obrazu vnukovi původního majitele. K dohledání díla napomohla i kauza Panama Papers.
Buckinghamský palác vystavuje oblečení královny Alžběty II.

Královská galerie Buckinghamského paláce v pátek zahájila výstavu zachycující život zesnulé královny Alžběty II. prostřednictvím jejího stylu a oblečení. Mezi přibližně třemi sty kusy vystavených předmětů jsou Alžbětiny šaty, doplňky či návrhy oblečení, nechybí ani pláštěnka, kterou se chránila před proslulým britským proměnlivým počasím, píše agentura AP. Británie se tak připravuje na oslavy stého výročí narození bývalé královny, které připadá na 21. dubna.
