Návštěva staré dámy zviklá morálku v Ostravě

Příjezd bývalé a nyní zámožné rodačky vyvolá ve zchudlém městě morální dilema. Ve hře Návštěva staré dámy ho před sedmdesáti lety rozehrál švýcarský dramatik Friedrich Dürrenmatt. Nyní groteskní tragikomedii nejen o tom, co vše lze koupit za peníze, uvádí Komorní scéna Aréna v Ostravě.
„Hra Návštěva staré dámy je velmi aktuální v tom, jakým způsobem reflektuje, jak je nějaká komunita nebo společnost schopná někoho prodat. Pro větší blahobyt, pro větší pohodlí, prostě pro větší profit,“ říká režisér Adam Steinbauer.
Miliardářka Claire Zachanassiová se vrací do rodného města. Obyvatelé nyní zchátralého městečka doufají, že by mohla pustit korunu. Claire má opravdu v plánu místní štědře obdarovat, jenomže za to bude něco chtít – smrt jednoho z nich, která by vykompenzovala dávnou křivdu.
Je to thriller ve vražedném tempu, říká režisér
Inscenovat právě tuhle Dürrenmattovu hru si režisér přál už od školy. Kvůli uvedení na komorní scéně počet postav spolu s dramaturgem Tomášem Vůjtkem zredukovali a hru krátili. „Na úpravě hodně kvituji její tempo, je v podstatě vražedné. Je to vlastně thriller,“ uvedl.
Zatímco zpočátku se měšťané utěšují představou vlastní morální výše, postupně začínají o na první pohled zcestné nabídce uvažovat. Bohatá dáma je mistrně zmanipuluje. „Celý ten plán asi je se určitou cestou vyrovnat s bolestí, ale jestli to nakonec přinese štěstí… Já bych za sebe řekla, že ne. Ale já nejsem Claire,“ říká představitelka hlavní role Renáta Klemensová.
Zároveň přiznává, že ji stále více baví hrát role odlišné od jejího naturelu. „Hledat způsob myšlení, jakým nemyslím. Být nejbohatší ženou světa, tahat za nitky,“ upřesňuje v souvislosti s postavou Claire.
Stav světa prý nejlépe vystihne groteska
Návštěva staré dámy patří k často uváděným hrám. Nejen kvůli stále aktuálnímu tématu, ale i pro silnou ženskou figuru. Tu na tuzemských jevištích ztvárnila Jaroslava Adamová či Dagmar Havlová, v televizním zpracování pak Jiřina Bohdalová.
Světovou premiéru měla Návštěva staré dámy 29. ledna 1956 v Curychu. Dürrenmatta proslavila celosvětově jako dramatika. Do té doby se protloukal, jak se dalo, psal detektivní příběhy a určitou známost v Německu získal díky románu Soudce a jeho kat.
V Návštěvě staré dámy Dürrenmatt s poněkud mrazivou nadsázkou pranýřuje sobectví, úplatnost a dvojakou maloměstskou morálku. Trval na tom, že tento příběh se musí uvádět s nezbytnou dávkou humoru. Zastával totiž názor, že je-li úkolem umění vyslovovat se ke stavu světa, je pro současnost vhodná už jen forma grotesky.