Klimtův portrét se stal druhým nejdražším dílem prodaným v aukci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Portrét od rakouského malíře Gustava Klimta se při úterní aukci v New Yorku vydražil za 236,4 milionu dolarů (4,9 miliardy korun). Informovala o tom agentura AFP, podle níž se obraz stal druhým nejdražším uměleckým dílem prodaným v aukci všech dob.

Šest zájemců bojovalo po dobu 20 minut o Portrét Elisabeth Ledererové, který Klimt namaloval mezi lety 1914 a 1916. Dílo zobrazuje dceru Klimtova hlavního mecenáše v bílé čínské róbě na pozadí s asijsky inspirovanými motivy. Aukční síň Sotheby’s, která dražbu organizovala, totožnost kupujícího nezveřejnila.

Nejdražším obrazem prodaným v aukci nadále zůstává dílo Salvator Mundi, připisované Leonardu da Vincimu. V roce 2017 ho zájemce vydražil za 450 milionů dolarů (9,4 miliardy korun).

Klimtův obraz zlomil aukční rekord, prodal se za 85 milionů liber
Obraz Dáma s vějířem

Předchozí aukční rekord Klimtových děl drží obraz Dáma s vějířem, který se v roce 2023 prodal v Londýně za 85,3 milionu liber (1,7 miliardy korun).

„Portréty těchto impozantních rozměrů a z vrcholného Klimtova období (1912-1917) jsou mimořádně vzácné; většina se nachází v hlavních muzejních sbírkách,“ uvedla Sotheby’s k dražbě.

Ve čtvrtek má velkou šanci stanovit rekord mezi ženami-umělkyněmi autoportrét mexické malířky Fridy Kahlo, který půjde do prodeje rovněž v aukční síni Sotheby’s v New Yorku. Odhadovaná cena díla z roku 1940 nazvaného Sen (Postel) je 40 až 60 milionů dolarů (835 milionů až 1,3 miliardy korun).

OBRAZEM: Deset nejdráže prodaných obrazů z českých aukcí
František Kupka: Conception/Danae (Početí)

Výběr redakce

Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího

Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Americký Senát podpořil návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

Americký Senát podpořil návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Fico žádá Rutteho o posílení protivzdušné obrany Slovenska

Fico žádá Rutteho o posílení protivzdušné obrany Slovenska

před 7 hhodinami
Izrael zasáhl uprchlický tábor v Libanonu. Tvrdí, že terčem bylo středisko Hamásu

Izrael zasáhl uprchlický tábor v Libanonu. Tvrdí, že terčem bylo středisko Hamásu

před 7 hhodinami
„Na silnici jako doma.“ Nový pořad má za cíl přispět k bezpečnosti i pobavit

„Na silnici jako doma.“ Nový pořad má za cíl přispět k bezpečnosti i pobavit

před 8 hhodinami
Palestinští útočníci na Západním břehu zabili muže. Tři další lidé jsou zranění

Palestinští útočníci na Západním břehu zabili muže. Tři další lidé jsou zranění

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Meta vyhrála soudní spor o převzetí služeb Instagram a WhatsApp

Meta vyhrála soudní spor o převzetí služeb Instagram a WhatsApp

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Klimtův portrét se stal druhým nejdražším dílem prodaným v aukci

Portrét od rakouského malíře Gustava Klimta se při úterní aukci v New Yorku vydražil za 236,4 milionu dolarů (4,9 miliardy korun). Informovala o tom agentura AFP, podle níž se obraz stal druhým nejdražším uměleckým dílem prodaným v aukci všech dob.
před 1 hhodinou

„Na silnici jako doma.“ Nový pořad má za cíl přispět k bezpečnosti i pobavit

Nová minisérie České televize, platformy Vize 0 a agentury GEN nazvaná „Na silnici jako doma“ má přispět k větší bezpečnosti na českých silnicích a zároveň pobavit. Desetidílný seriál sleduje běžné dopravní prohřešky pohledem jedné rodiny a ty nejčastější s humorem analyzuje. Většina řidičů pravidla neporušuje, výjimky ale vyčnívají. Až za čtyřicet procent smrtelných nehod může agresivita. I proto se jí věnuje hned několik dílů edukativního pořadu, který se na obrazovkách objeví už příští týden. Pomoci zlepšit bezpečnost by ale mohly také úpravy legislativy. Odborníci i policie usilují mimo jiné o to, aby se úmyslné agresivní chování za volantem v některých případech řešilo jako trestný čin. Právě kvůli změně trestního zákona už vznikla i pracovní skupina.
před 8 hhodinami

Revoluce dostala do oficiálního éteru zakazovanou Kubišovou či Pražský výběr

Krátce po 17. listopadu 1989 se do oficiálního rozhlasového vysílání zase začala dostávat hudba, kterou se komunistický režim snažil umlčet. Slyšet tak byly opět hlasy Vladimíra Mišíka, Karla Kryla nebo Marty Kubišové, k jejichž písním si ale posluchači už před revolucí dokázali také najít cestu.
před 13 hhodinami

Pohádky po babičce mají nominaci na Evropské filmové ceny

Animované Pohádky po babičce podle knihy Arnošta Goldflama, natočené v koprodukci České televize, jsou nominované na Evropské filmové ceny.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

„Filmování je to, kým jsem.“ Cruise dostal Oscara, zatím čestného

Tom Cruise se po několika nominacích dočkal Oscara. Prestižní filmové ocenění ovšem nezískal zatím za konkrétní herecký výkon, ale v podobě čestné ceny za celoživotní dílo. Mimo jiné za snahu bránit kina před konkurencí streamingu.
před 16 hhodinami

Možná je něco ve vodě. Patnáct výtvarníků spojují Louny a výstava

Galerie města Loun slaví patnáct let činnosti a na připomenutí připravila výstavu patnácti lounských výtvarníků. Všichni představovali svou tvorbu už i dříve právě v prostorách této galerie.
16. 11. 2025

Česko získá další peníze z evropských a norských fondů, půjdou do kultury i vědy

Stát podepsal memorandum, díky kterému má získat dalších pět a půl miliardy korun z Fondů Evropského hospodářství a Norska. Prostředky přinesou více peněz na vzdělávání, kulturu, vědu či životní prostředí. Podporu ovšem získají pouze ty projekty, které usilují o snižování ekonomických a sociálních rozdílů. Peníze do fondů vkládají Island, Lichtenštejnsko a Norsko – tedy země, které nejsou součástí Evropské unie. Státy tím chtějí spolupráci s členskými zeměmi posílit. V minulosti fondy podpořily třeba i výstavbu památníku holocaustu Romů a Sintů v Letech u Písku – a to částkou čtyřicet milionů korun. Česko je pátým největším příjemcem této podpory.
16. 11. 2025

Holywood místo Hollywoodu. Papež pozval filmaře

Papež Lev XIV. si přeje „prohloubit dialog se světem filmu“. O víkendu přijal ve Vatikánu hollywoodské hvězdy, řekl jim, že by se mělo udělat víc pro kina, která bojují o přežití, aby bylo zachováno skupinové sledování filmů. Dříve se už soukromě setkal s herci Robertem de Nirem či Al Pacinem. Prozradil také, které filmy jsou jeho oblíbené.
15. 11. 2025Aktualizováno15. 11. 2025
Načítání...