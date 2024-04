Obrazem: Deset nejdráže prodaných obrazů z českých aukcí. Na špici je Kupkovo Početí za 126 milionů

Toyen: Cirkus, 79,56 mil. Kč, vydraženo: 2021. Obraz z roku 1925 mimo jiné odráží náladu významné avantgardní umělkyně při její první cestě do Paříže, kdy ji přitahovalo právě cirkusové prostředí. Do kruhové manéže umístila žongléry i akrobaty, aniž by sáhla po figurální malbě. Malbu náhodně objevil rámař ve starožitnictví po druhé světové válce