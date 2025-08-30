Herečka Jiřina Bohdalová obdržela Večerníčkův řád. Převzala ho v sobotu na dni otevřených dveří v České televizi. Hlasem slavné herečky mluví mnohé ikonické postavičky, třeba Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka nebo Racochejl.
Jiřina Bohdalová převzala Večerníčkův řád
Večerníčky a pohádky jsou to nejcennější, co jsem udělala, řekla Jiřina Bohdalová po převzetí řádu. Chlapec s papírovou čepicí letos slaví šedesát let, herečka ho doprovázela po většinu jeho cesty, a tím také několik generací diváků.
„To, co předvedla Jiřina Bohdalová v rámci všech večerníčků, se nedá vyčíslit. Já jsem na těch večerníčcích vyrostl a dneska mám tři vnuky, kterým večerníčky čteme, takže Pařezová chaloupka je u nás běžné téma,“ uvedl generální ředitel ČT Hynek Chudárek.
Hlas Jiřiny Bohdalové zazněl už v první večerní pohádce Kluk a Kometa. Následovaly Pohádky ovčí babičky a mnohé další seriály. „Mám je ráda všechny a jsem ráda, že děti dodneška vědí, kdo je Křemílek a Vochomůrka, Malá čarodějnice a tak dále. To po mně zůstane,“ těší herečku.
K nejúspěšnějším večerníčkům patří Pohádky z mechu a kapradí. „Ten hlas už je úplně jiný než ve večerníčcích, takže si říkám zaplaťpánbůh, že jsme to natočili, že je to zaznamenané,“ dodala Bohdalová. Další práci na pohádkách na dobrou noc ale nevylučuje.