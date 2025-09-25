Mami, tati, co je sex? Tak se ptá ve svém názvu inscenace Západočeského divadla v Chebu. Hra má děti od pěti do deseti let v bezpečném prostředí seznámit s nástrahami puberty i je ochránit před sexuálním zneužíváním. Jenže divadlo kvůli titulu čelí kritice. Podle odpůrců je představení nevkusné a děti na něj nejsou zralé.
Je vhodné pro děti? Chebské představení o sexu vyvolalo kritiku
Kritika nejvíce rezonuje na sociálních sítích, kde koluje ukázka z představení o „penisovém lese“. „Bouře se strhla zásahem spolku Tradiční rodina a všech těch internetových bojovníků, kteří umístili jedno čtyřminutové internetové video, kde se zrovna vysvětluje, jak se správně nazývá a jak vypadá mužské a ženské pohlaví,“ potvrdil umělecký šéf chebského divadla Zdeněk Bartoš.
„Je to velmi intimní, soukromá, osobní záležitost. Ohledně těchto věcí by se mělo diskutovat v nejužším rodinném kruhu,“ vyjádřila svůj názor například Jitka Kolářová ze spolku Tradiční rodina.
Kritikům podle divadla unikají souvislosti. Hra má děti naučit například rovnoprávnosti, ale i tomu, jak se bránit sexuálnímu zneužívání. Po návštěvě zkoušky ale hru kritizuje i jedna z učitelek, mimo jiné sdílí stanovisko sdružení Tradiční rodina. „Tvůrci se ohánějí statistikami, ‚odbornými posudky‘ a metaforami, ale realita je jiná: na děti se valí obsah, který je svou povahou zjevně za hranou jejich věku i vývojových potřeb,“ stojí v prohlášení.
Formulář pro souhlas rodičů
Kritici oslovení autorem reportáže se vyjádřit nechtěli. Nicméně herci už čelili i přímé konfrontaci – před necelými dvěma týdny přišli odpůrci přímo na představení. „V prvních deseti minutách nějaká žena několik řad za námi sprostě vykřikla, ventilovala svoje emoce, takže já jsem se otáčela, říkala jsem si, co to má znamenat,“ popsala jedna z divaček Lucie Novák.
Divadlo školám posílá materiály k představení předem. Včetně formuláře pro souhlas rodičů. Je tak podle dramaturgyně Martiny Pokorné jen volbou rodičů, zda chtějí, či nechtějí, aby jejich dítě představení vidělo. Se stažením hry Mami, tati, co je sex? chebská scéna ale zatím nepočítá.