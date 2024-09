Jake Chapman „vylepšil“ obrazy Hitlera i Goyi. Teď provokuje v Olomouci

Instalaci Flotsam & Jetsam vytvořil Jake Chapman speciálně pro olomouckou galerii. „Je to způsob, jak vysvětlit, jak mé umění funguje. Chci vyjádřit, jak neformální, neosobní a nelidská proporčně má tvorba je,“ podotkl umělec k názvu výstavy. Ta je prý přímým odkazem na píseň Oh, Sister od Boba Dylana, kde se zpívá, že „čas je oceán, ale končí na břehu“.

Objekt Great Deeds Against the Dead vychází z Goyova díla (výstava v New Yorku)

Návštěvník jedné z výstav dokonce zavolal policii kvůli přílišné obscénnosti děl. V roce 2003 byli Chapmanovi obviňováni z vandalismu, když zakoupili zachovalý soubor Goyových Hrůz války za 25 tisíc liber a dokreslili do grafik obličeje klaunů a štěňat.

„Každý, kdo se narodí, zemře, všichni o tom přemýšlíme. Smrt je nevyhnutelná kulminace života, myslím, že je přirozené, že se umělci zabývají tématem smrti,“ vysvětlili bratři Chapmanové při své společné výstavě v pražském Rudolfinu v roce 2013.

Na dotazy, zda obrazy zmutovaných dětí, červy prolezlé lidské ostatky či kopulující nacisté nejsou za hranicí etiky, Chapmanové odpověděli, že v televizi vídáme věci mnohem horší. Nechceme nikoho šokovat, zajímá nás, co se děje ve světě umění, tvrdili.

Kdyby byl Hitler hipíkem

Opakovaně se vraceli rovněž k tematice nacismu. I návštěvníci pražské výstavy „potkávali“ sochy nacistů s ohořelými tvářemi a s emotikony místo svastik na rukávech, kteří si vyděšeně prohlížejí vystavené objekty. Dílo odkazovalo k propagandistické výstavě Entartete Kunst (Zvrhlé umění), kterou uspořádali nacisté z děl moderních výtvarníků.

Podobně jako Goyovy lepty „vylepšili“ Chapmanovi i akvarely Adolfa Hitlera, jenž – jak známo – se marně hlásil na výtvarnou akademii. Bratrské duo do obrazů nacistického vůdce domalovalo duhy, smajlíky či srdíčka. Svou uměleckou intervenci nazvali: Kdyby byl Hitler hipík, jak bychom byli šťastní. Příliš mnoho času by se dalo strávit prohlížením umění, abychom se pokusili přečíst myšlenky člověka, kterým se Hitler stal, uvedli Chapmanové. „Jediné, co (jeho díla) naznačují, je, že není příliš dobrý v umění, nenaznačují, že by se z něj stal strašlivý tyran,“ podotkl Jake.