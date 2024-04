Hodného estébáka beru jako nadpřirozenou postavu, říká herec Noha

Do druhé půlky vstoupil osmidílný seriál České televize a německé ZDF To se vysvětlí, soudruzi. Jde v něm o vyšetřování nadpřirozených událostí v Československu osmdesátých let, které nakonec tak úplně nadpřirozené nejsou. To vše pod dohledem „zlé“ a „hodné“ Státní bezpečnosti. Tu hodnou představuje dnes hodně obsazovaný herec Leoš Noha. „No, byla to věru krušná práce, ale jsem se svým výsledkem spokojený,“ řekl Noha v pořadu Interview ČT24 o tom, jak dostat do role vtip.

Některé vtipy v aktuálním seriálu jsou prý i z jeho „nemocné hlavy“. „Udělali mi čáru přes rozpočet, že jsem hodný estébák. Protože já jsem se nikdy s žádným hodným estébákem nepotkal. Takže to vlastně beru jako nadpřirozenou postavu, jak všude říkám. Tím pádem jsem si to mohl hrát, jak jsem chtěl. Protože kdo ví, jak vypadá hodný estébák. To bude znát až z mého podání,“ říká herec.

Reakce jsou zatím různé. „Já si furt myslím, že to lidi úplně nepochopili. Že jde prostě o humor. Oni si po tom tumoru (jiný seriál ČT Smysl pro tumor, pozn. red.) myslí, že už všechno bude tumor. Ale on tady taky existuje humor. A to je úplně jiná disciplína než tumor,“ říká Noha.

Když člověk na něco nestačí, tak je podle Nohy dobré si z toho udělat legraci. „Ze všeho se vlastně dá udělat humor. Je pravda, že ne každý takový humor snese, ale myslím si, že to je pro lidstvo jenom dobře, ať se lidi smějou. Rozbrečet lidi, to je velmi jednoduché,“ sděluje.

Začínal jako osvětlovač

Hrál například i v seriálu HBO Pustina, který uvidí na podzim i diváci České televize. Nejde o komedii, spíš o mrazivé krimi, co se mění i v sociální drama. „Vzhledem k tomu, že se o mně říká, že jsem specialista přes humor, tak je pro mě těžké se udržet ve vážné poloze a nedat tam aspoň jeden vtípek. Hlídat se pro mě bylo docela náročné. Ale zase když to pak člověk vidí, tak si řekne, že to stálo za to. Není špatné se občas udržet a nedávat tam ty své debilní vtipy.“

Noha začínal u divadla v Ústí nad Labem v Činoherním studiu jako osvětlovač, původně opravoval televizory. „Byl jsem takový nadšený ochotník. Tak jsem do toho trochu mluvil. On to pak někdo nevydržel a řekl: Tak si to běž zkusit! No, a to neměl dělat, protože teď tady lidi otravuju už řadu let,“ říká Noha.