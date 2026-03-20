Herce Vala Kilmera „hluboko z hrobu“ oživí AI


před 57 mminutami|Zdroj: Reuters, AP, USA Today, IndieWire, Variety

Herec Val Kilmer zemřel před téměř rokem, přesto se objeví v chystaném filmu As Deep as the Grave (Hluboké jako hrob). Umožní to generativní umělá inteligence. Podle agentury AP se jedná o jedno z dosud nejodvážnějších využití AI ve filmové tvorbě.

Kilmer, známý především díky rolím ve filmech Batman navždy, Top Gun nebo The Doors, byl obsazen do role otce Fintana – katolického kněze a duchovního vůdce původních obyvatel Ameriky. Jenže kvůli komplikacím způsobeným rakovinou hrtanu vůbec nemohl natáčet. V dubnu 2025, před dokončením snímku, v důsledku těžké nemoci zemřel.

Přestože nenatočil jedinou scénu, režisérovi a scenáristovi Coertemu Voorheesovi se podařilo realizovat svou představu, že kněze by v jeho filmu měl hrát právě Kilmer. A to pomocí generativní umělé inteligence. Tvůrci digitální replikaci zdůvodňují tím, že chtěli uctít hercovo silné osobní propojení s touto rolí. Úzce přitom spolupracovali se správci Kilmerova odkazu a jeho dcerou Mercedes Kilmerovou a dědicům vyplatili příslušný honorář.

Zemřel herec Val Kilmer. Batman i Cruiseův rival v Top Gunu
Val Kilmer na snímku z roku 2014

„V době, kdy byl obsazen, se Kilmer vyjádřil, že postava Fintana k němu promlouvá jak kulturně, tak duchovně,“ vysvětlila produkční společnost First Line Films. Herec se zasazoval o práva původních amerických obyvatel a tvrdil, že sám má čerokézské předky. Podle producentů měl Kilmer navíc vřelý vztah k americkému jihozápadu, kde se příběh odehrává.

Děj z první poloviny minulého století se točí kolem vykopávek v arizonském kaňonu a zároveň zkoumá historii kmene Navahů. Manželský pár archeologů, kteří mají reálný předobraz, hrají Abigail Lawrieová a Tom Felton.

„To, co Val chtěl“

„I když to někteří lidé mohou považovat za kontroverzní, tohle je to, co Val chtěl,“ podotkl Voorhees v magazínu Variety k použití hercova AI „náhradníka“. Film vzniká v nezávislé produkci a natáčení prodloužila pandemie koronaviru, takže v jednu chvíli se prý z rozpočtových a časových důvodů tvůrci rozhodli scény s Kilmerem ze scénáře vystřihnout. Ale ukázalo se, že to příběhu ublížilo. Přeobsazení nepřicházelo v úvahu kvůli nedostatku peněz a času, takže na řadu přišla inovativní technologie, popsal režisér.

Děti Vala Kilmera Mercedes a Jack na festivalu v Cannes (2021) při uvedení dokumentu Val
Zdroj: Reuters/Johanna Geron

Je si vědom, že AI je pro mnoho profesí souvisejících s filmem strašákem, protože se obávají úbytku práce a využívání dat bez souhlasu, což se mimo jiné stalo před třemi lety podnětem jedné z nejrozsáhlejších stávek v Hollywoodu. Voorhees nicméně doufá, že výsledný snímek ukáže, jak umělou inteligenci používat eticky. Sám Kilmer podle jeho dcery pohlížel na nové technologie jako na „nástroj rozšiřující možnosti vyprávění“.

Projekt využívá jak snímky z Kilmerova mládí, přičemž mnohé poskytla jeho rodina, tak záběry posledních let hercova života, aby se lépe podařilo znázornit vývoj filmové postavy.

Kilmer měl „hlasový klon“

A zvuková stopa se opírá o Kilmerův autentický hlas. Hercova schopnost mluvit byla značně omezená poté, co musel podstoupit dvě tracheotomie. Vypořádat se s tím pokusili i tvůrci pokračování snímku Top Gun z prostředí amerických stíhacích pilotů. Mluvilo se o využití AI, nicméně režisér Joseph Kosinski následně tvrdil, že postačilo digitální vyčištění hlasu k tomu, aby Kilmer mohl srozumitelně pronést krátkou repliku, když se ve filmu jeho postava potká se svým někdejším největším rivalem v podání Toma Cruise.

Každopádně už v roce 2021 Kilmer prozradil, že poskytl společnosti specializující se na hlas generovaný pomocí AI archivní nahrávky z dřívějších filmů a rozhovorů. Za účelem vytvoření „hlasového klonu“ využitelného pro hereckou profesi i při běžných hovorech.

Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

Metnar v Pardubicích vidí spojitost s terorismem. Svolal krizový štáb

Ropa zlevňuje po slibu Izraele neútočit na energetiku, údery omezil i Írán

Francie obsadila ve Středomoří tanker považovaný za část ruské stínové flotily

K zapálení haly v Pardubicích se přihlásila konkrétní skupina

Mezinárodní tým rozbil rozsáhlou síť webů s dětskou pornografií

Za účast v bojích na Donbase uložil soud podmínku a obecně prospěšné práce

Prezident podepsal státní rozpočet, v sobotu vstoupí v účinnost

V německém Lipsku začal mezinárodní knižní veletrh, za Česko se na něm představí čtrnáct autorek a autorů. Od loňského podzimu probíhá v německy mluvících zemích Rok české kultury. Akce vyvrcholí na podzim největší knižní výstavou světa ve Frankfurtu nad Mohanem, kde bude Česko čestným hostem.
V Plzni ve čtvrtek začal festival světla s názvem Blik Blik. Letos je pro velký zájem poprvé třídenní a nabídne sedmnáct světelných instalací od českých i světových umělců. Ty jsou rozprostřené po celém městě, třeba i v jindy nepřístupném dvoře renesanční radnice. Návštěvníky tam čeká dílo českého autora Jana Hladila. Jde o nejsložitější projekci v jedenáctileté historii festivalu.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) ve čtvrtek odvolal generální ředitelku Národní galerie Praha (NGP) Alicji Knastovou. Odborná veřejnost ji kritizovala kvůli stylu komunikace či minimalistickému výstavnímu programu. Podle ministra galerie potřebuje výraznější odborný rozvoj a ambici posunout se mezi přední evropské instituce. NGP zatím povede dosavadní ředitelka sbírky starého umění Olga Kotková. Podle Deníku N hodlá ministerstvo v příštích měsících vypsat výběrové řízení na ředitele NGP.
Moskva poprvé oficiálně zareagovala na dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Čerstvý držitel Oscara ukazuje ideologickou indoktrinaci ruských školáků. Podle Moskvy ale bez souhlasu jejich rodičů, a žádá proto reakci po organizátorech cen. Čeští producenti uvedli, že snímek vznikl podle nejvyšších standardů. Bez výhrad nebyl dokument ale přijat ani Ukrajinci, některým vadí, že z Rusů příliš dělá oběti putinovského režimu.
Co nového promítají kina? Ve sci-fi Spasitel závisí záchrana Země na učiteli přírodopisu v podání Ryana Goslinga. Na Oscara nominovaný snímek Tajný agent se vrací do doby, kdy v Brazílii vládla vojenská diktatura. Šanci na Oscara mělo i komorní drama Hlas Hind Radžab o záchraně šestileté dívky uvázlé uprostřed bojů v Gaze. Ve filmu Tanec s medvědem stojí manželský pár, ztvárněný Pavlou Gajdošíkovou a Kryštofem Hádkem, před rozhodnutím týkajícím se ještě nenarozeného dítěte. Poeticky natočený český dokument Při zemi přibližuje přírodu a jednotlivce, kteří se jí snaží pomáhat. Dokument je v premiérách zastoupen i maďarským snímkem 80 rozlícených novinářů. Investigativně sleduje tým žurnalistů soupeřících s autoritářským režimem.
Natáčení podle reálného osudu má rozměr legislativní i etický, uvádí předseda Asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer. V pořadu 90’ ČT24 mluvil obecně, podnětem k tématu bylo předběžné rozhodnutí soudu ohledně snímku Sbormistr. Šlajer považuje za pozitivní, že budí diskusi o zpracování reálných osudů.
Panna Maria ze Szopienic nebo slezská Erin Brokovich - to jsou dvě přirovnání, která se používají v souvislosti s polskou pediatričkou Jolantou Wadowskou-Król. Hrdinka nového seriálu platformy Netflix Olověné děti zachránila v podstatě tajně až skoro ilegálně stovky dětí před vážnými zdravotními problémy. Ty jim způsobovala otrava olovem z hutí v polských Szopienicích. To se ovšem nelíbilo komunistům, a tak Wadowská za své hrdinství tvrdě zaplatila. A svůj příběh držela v utajení - až dokud ho neobjevila její vnučka a o několik let později i filmaři.
