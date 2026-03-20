Herce Vala Kilmera „hluboko z hrobu“ oživí AI

Herec Val Kilmer zemřel před téměř rokem, přesto se objeví v chystaném filmu As Deep as the Grave (Hluboké jako hrob). Umožní to generativní umělá inteligence. Podle agentury AP se jedná o jedno z dosud nejodvážnějších využití AI ve filmové tvorbě.
Kilmer, známý především díky rolím ve filmech Batman navždy, Top Gun nebo The Doors, byl obsazen do role otce Fintana – katolického kněze a duchovního vůdce původních obyvatel Ameriky. Jenže kvůli komplikacím způsobeným rakovinou hrtanu vůbec nemohl natáčet. V dubnu 2025, před dokončením snímku, v důsledku těžké nemoci zemřel.
Přestože nenatočil jedinou scénu, režisérovi a scenáristovi Coertemu Voorheesovi se podařilo realizovat svou představu, že kněze by v jeho filmu měl hrát právě Kilmer. A to pomocí generativní umělé inteligence. Tvůrci digitální replikaci zdůvodňují tím, že chtěli uctít hercovo silné osobní propojení s touto rolí. Úzce přitom spolupracovali se správci Kilmerova odkazu a jeho dcerou Mercedes Kilmerovou a dědicům vyplatili příslušný honorář.
„V době, kdy byl obsazen, se Kilmer vyjádřil, že postava Fintana k němu promlouvá jak kulturně, tak duchovně,“ vysvětlila produkční společnost First Line Films. Herec se zasazoval o práva původních amerických obyvatel a tvrdil, že sám má čerokézské předky. Podle producentů měl Kilmer navíc vřelý vztah k americkému jihozápadu, kde se příběh odehrává.
Děj z první poloviny minulého století se točí kolem vykopávek v arizonském kaňonu a zároveň zkoumá historii kmene Navahů. Manželský pár archeologů, kteří mají reálný předobraz, hrají Abigail Lawrieová a Tom Felton.
„To, co Val chtěl“
„I když to někteří lidé mohou považovat za kontroverzní, tohle je to, co Val chtěl,“ podotkl Voorhees v magazínu Variety k použití hercova AI „náhradníka“. Film vzniká v nezávislé produkci a natáčení prodloužila pandemie koronaviru, takže v jednu chvíli se prý z rozpočtových a časových důvodů tvůrci rozhodli scény s Kilmerem ze scénáře vystřihnout. Ale ukázalo se, že to příběhu ublížilo. Přeobsazení nepřicházelo v úvahu kvůli nedostatku peněz a času, takže na řadu přišla inovativní technologie, popsal režisér.
Je si vědom, že AI je pro mnoho profesí souvisejících s filmem strašákem, protože se obávají úbytku práce a využívání dat bez souhlasu, což se mimo jiné stalo před třemi lety podnětem jedné z nejrozsáhlejších stávek v Hollywoodu. Voorhees nicméně doufá, že výsledný snímek ukáže, jak umělou inteligenci používat eticky. Sám Kilmer podle jeho dcery pohlížel na nové technologie jako na „nástroj rozšiřující možnosti vyprávění“.
Projekt využívá jak snímky z Kilmerova mládí, přičemž mnohé poskytla jeho rodina, tak záběry posledních let hercova života, aby se lépe podařilo znázornit vývoj filmové postavy.
Kilmer měl „hlasový klon“
A zvuková stopa se opírá o Kilmerův autentický hlas. Hercova schopnost mluvit byla značně omezená poté, co musel podstoupit dvě tracheotomie. Vypořádat se s tím pokusili i tvůrci pokračování snímku Top Gun z prostředí amerických stíhacích pilotů. Mluvilo se o využití AI, nicméně režisér Joseph Kosinski následně tvrdil, že postačilo digitální vyčištění hlasu k tomu, aby Kilmer mohl srozumitelně pronést krátkou repliku, když se ve filmu jeho postava potká se svým někdejším největším rivalem v podání Toma Cruise.
Každopádně už v roce 2021 Kilmer prozradil, že poskytl společnosti specializující se na hlas generovaný pomocí AI archivní nahrávky z dřívějších filmů a rozhovorů. Za účelem vytvoření „hlasového klonu“ využitelného pro hereckou profesi i při běžných hovorech.